聽新聞
0:00 / 0:00

將對抗「化」為對話

聯合報／ 黃義勝　台中市
總統府昨證實，賴總統邀五院院長於新春後茶敘。圖為去年一月，立法院長韓國瑜（左）率團出席美國總統川普就職典禮前，賴清德總統（右）邀請到總統府喝咖啡。圖／總統府提供
總統府昨證實，賴總統邀五院院長於新春後茶敘。圖為去年一月，立法院長韓國瑜（左）率團出席美國總統川普就職典禮前，賴清德總統（右）邀請到總統府喝咖啡。圖／總統府提供

立法院長韓國瑜表示，將在年後與賴總統會面時，正式提議以「化」字作為治理國家的核心思考。他期許國家能大事化小、小事化無、逢凶化吉，打破僵局，為百姓創造實質福祉。

根據《說文解字》的解釋：「化，教行也。」其字形由「人」與「倒人」（匕）組成，象徵著人的變換與轉化。古人認為，「化」代表了一種自然的轉移與影響，就像教化能夠潛移默化地改變人心。從字源學來看，「化」是從衝突狀態過渡到和諧狀態的藝術。這正契合了韓院長的初衷：希望透過溝通與引導，讓僵化的政局產生正向的轉變。

首先，從政治與社會層面觀之，強調透過協商化解對立。韓院長所提到的「大事化小、小事化無」，正是希望政治人物能放下本位主義，將尖銳的政治衝突「轉化」為建設性的政策討論，避免社會內耗。

其次，從日常生活層面觀之，我們常說「消化」、「化解」，指的都是將外來的壓力或複雜的物質，轉變成身體或心靈可以吸收、共存的養分。

當前的政治環境若陷入無止盡的衝突，受苦的終將是基層百姓。韓院長提出的「化」字，不僅是一個吉祥字，更是一帖政治良藥。若各方能領悟「化」字的智慧，將「對抗」轉化為「對話」，或許台灣真能如他所願，在紛擾中逢凶化吉，迎來穩定的新氣象。（作者為大學生）

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

韓國瑜要保李貞秀問政權益 劉世芳：適用哪條法白紙黑字寫清楚

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

高金素梅辦公室遭搜索 韓國瑜籲檢調不要當政治打手

賴總統邀五院院長茶敘 黃國昌盼韓國瑜苦心別被糟蹋

相關新聞

遏止濫權 勿使台灣淪為貪腐沃土

國際透明組織（簡稱ＴＩ）昨天公布最新全球一八二個國家地區之二○二五年清廉指數，台灣得六十八分，比二○二四年提升一分，世界...

台日現實 難成命運共同體

日本政壇大震盪。日相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中奪下「超級多數」授權，日本的國家戰略走向進入了一個更為強韌、但也更...

日推升防衛 東亞將進入長期緊張

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在四六五席中拿下三一六席，與日本維新會合計三五二席，形成二戰後罕見的超級多數。這組數字的關...

名家縱論／在冷酷寒冰上的烈愛對決

從去年最後一個月開始，北美職業冰球聯盟的網路搜尋熱度明顯上升。奇怪的是，搜尋榜最前面的「球員」，竟有兩位不在任何球隊名單...

多數黨組閣化解憲政僵局

媒體報導，總統將在新春後邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜透露將當面提出建議，盼化解朝野僵局。我國五權憲法制度係以行政權為...

將對抗「化」為對話

立法院長韓國瑜表示，將在年後與賴總統會面時，正式提議以「化」字作為治理國家的核心思考。他期許國家能大事化小、小事化無、逢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。