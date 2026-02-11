立法院長韓國瑜表示，將在年後與賴總統會面時，正式提議以「化」字作為治理國家的核心思考。他期許國家能大事化小、小事化無、逢凶化吉，打破僵局，為百姓創造實質福祉。

根據《說文解字》的解釋：「化，教行也。」其字形由「人」與「倒人」（匕）組成，象徵著人的變換與轉化。古人認為，「化」代表了一種自然的轉移與影響，就像教化能夠潛移默化地改變人心。從字源學來看，「化」是從衝突狀態過渡到和諧狀態的藝術。這正契合了韓院長的初衷：希望透過溝通與引導，讓僵化的政局產生正向的轉變。

首先，從政治與社會層面觀之，強調透過協商化解對立。韓院長所提到的「大事化小、小事化無」，正是希望政治人物能放下本位主義，將尖銳的政治衝突「轉化」為建設性的政策討論，避免社會內耗。

其次，從日常生活層面觀之，我們常說「消化」、「化解」，指的都是將外來的壓力或複雜的物質，轉變成身體或心靈可以吸收、共存的養分。

當前的政治環境若陷入無止盡的衝突，受苦的終將是基層百姓。韓院長提出的「化」字，不僅是一個吉祥字，更是一帖政治良藥。若各方能領悟「化」字的智慧，將「對抗」轉化為「對話」，或許台灣真能如他所願，在紛擾中逢凶化吉，迎來穩定的新氣象。（作者為大學生）