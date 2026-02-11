多數黨組閣化解憲政僵局

媒體報導，總統將在新春後邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜透露將當面提出建議，盼化解朝野僵局。我國五權憲法制度係以行政權為中心，總統與行政院之間為分層負責的關係；復依憲法規定，總統名義上雖有中立的「調節權」，然揆諸政治現實，行政院長由總統任免、總統又兼任執政黨主席，平常全面介入行政權運作，是以總統還能享有元首的「調節權」，依憲法第四十四條召集院際協商嗎？

孫中山原始設計五權憲法的基本精神，講求五院「協調合作」，總統的地位與作用是位居五院之上的元首，亦為聯繫協調五院、增進各院分工合作的總樞紐。

原本在憲法規範及權力分立的解釋上，總統的權力應解釋為「調節權」；也就是總統平常不介入行政權運作，但當立法院與行政院、或其他各院有政治爭議時，由總統以國家元首身分介入調和。

因總統不介入平常政治運作，才可保持身為元首的超然與威望，並符合傳統上我國人民對元首的期待。另一方面，總統以其民主正當性與人民的期待，得以有效的解決政治爭議；如此，五權協調合作的憲政精神或可落實，今總預算及軍購特別預算案產生的爭議，也才得以消解。

事實上，第六次修憲後，立法院擁有大部分原來屬於國民大會的職權、取得司法、考試、監察三院人事同意權。此外，目前的雙首長制，總統有權無責、行政院長有責無權，行政院長及各部會首長又無民意基礎，若執政黨未能掌握國會多數，立法院決議又不受行政院接受，政治風波將難以避免。

依據憲法規定，總統與行政院長分享的權力，包括宣布戒嚴案、宣布大赦案與全國性減刑；締結條約案、宣戰案、媾和案、發布緊急命令等，這些重大事項必須由行政院會議通過，並經立法院議決或追認。原來的憲法本文傾向內閣制，基本上這些權力應由行政院長主導；但因我國憲法增修條文仿自法國憲法的雙首長制，並傾向於總統制，故這些權力該由誰主導，應視立法院的多數黨為執政黨或在野黨來決定。如果國會多數黨為執政黨，則總統有主導權；反之，若多數黨與總統黨派不同，主導權應在行政院長手上。換言之，總統與行政院長對於行政權的共享，應基於權力的調和來行使，方不致破壞權力分立與憲法有效實行的原則。

目前我憲政秩序正全面失控中，為力挽狂瀾讓憲政運作順暢，總統實責無旁貸。應以調和行政與立法的動態關係為考量，即尊重國會多數、由多數黨組閣，或由執政黨設法組成執政聯盟以多數組閣，才是化解憲政僵局之道。否則縱使五院院長茶敘，也不過是一場政治秀。（作者為立法院法制局前局長）