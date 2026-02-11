日推升防衛 東亞將進入長期緊張

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在四六五席中拿下三一六席，與日本維新會合計三五二席，形成二戰後罕見的超級多數。這組數字的關鍵不在「誰更受歡迎」，而在於日本政府取得了推動大議程的政治空間。

從東京的角度來看，日本「想修憲」並不是突然發作，而是長期累積的矛盾被局勢逼到檯面。自衛隊是現實存在，日本也參與區域安全合作，但在戰後憲政框架下，其安全政策常靠擴張解釋與臨時安排支撐，若遇到危機便會陷入內部爭論，因此外媒普遍把高市的勝選與「推動修憲、強化保守安全路線」連結。但必須提醒的是，日本修憲有硬門檻，憲法第九十六條規定修憲須眾、參兩院各以三分之二同意提出，再交付國民投票，以有效票過半承認。所以眾院大勝提升的是「把議題推上軌道」的能力，而不是「一口氣完成」的保證。

以台海的視角觀之，這次選舉讓台海風險更深地進入日本內政語境，高市過去談「台灣有事」是把台海風險轉化成日本選民能感受到的安全議題，讓台海議題也牽動日本國內政治與對外關係。一旦台海風險被當成日本「必須準備」的公共議題，它的效果不是多幾句挺台，而是讓日本的防衛、後勤、聯盟協作更可能走向常態化準備，也會把東亞的嚇阻訊號變得更清晰，同時也會讓任何一次誤判的成本上升。

而在中國這邊，日本軍事力量的制度化準備將被視為政治壓力上升，其回應可能更強硬、更頻繁。根據去年十一月與十二月的相關報導，北京對高市涉台言論反應激烈，並要求撤回或表達抗議。這種互動邏輯可能陷入一種「愈壓愈硬」的循環，對日本社會而言，外部壓力愈具體，愈容易形成支持安全強化的民意；對中國而言，日本愈「制度化準備」，愈容易被視為牽制升級，把東亞區域推向更長期的緊張態勢。

從美國的角度看，日本眾院大勝帶來的不是單純的「同盟更穩」，而是同盟分工可能即將改寫。日本若在修憲與防衛政策上更積極，對美國當然有利，因為這意味著區域嚇阻不必完全靠美軍單打獨鬥，也符合川普近年一再要求盟友分攤更多安全責任的趨勢。外媒在分析高市勝選時也提到，美國政府對盟友負擔的期待正在提高，而高市可能比前任更有政治空間回應這種要求。

總結來看，日眾院大勝讓安全議題從政治口號走向制度推進，東亞局勢將進入更長期、更緊繃的調整期。日本若推動修憲與防衛政策制度化，台海風險將更嵌入日本內政與同盟分工，嚇阻訊號可能更清晰，但各方誤判的代價也隨之提高。中國對此勢必加強反制，反而可能鞏固日本國內支持強化防衛的民意，使區域緊張更難降溫。美國則在要求盟友承擔更多責任與維持同盟可控之間拉扯，日美分工更對等，協調成本也同步上升。對台灣而言，關鍵不是押注外部保證，而是冷靜看清規則變化，在可能加分的嚇阻與常態化的緊張之間，維持判斷力與自主準備。（作者為自由業）