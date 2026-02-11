台日現實 難成命運共同體

日本政壇大震盪。日相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中奪下「超級多數」授權，日本的國家戰略走向進入了一個更為強韌、但也更具爭議的階段。高市內閣在選戰中高舉「台灣有事即日本有事」的旗幟，並獲得了跨世代選民的廣泛支持，是否意味著日台關係能順利昇華為其真正的「命運共同體」？

這次選舉，與其將最終結果解讀為日本政治整體的「右移」，不如理解為選民在日益嚴峻的亞太安全環境下，對強硬立場與治理能力並存的一次有條件授權，而非對任何單一政策路線的無限背書。

高市早苗的勝選，很大程度上源於她對日本國家安全議程的清晰描繪。在中國海軍頻繁跨越第一島鏈、台海局勢持續緊張的背景下，高市將「台灣有事」明確納入日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」範疇，這在法律與政治上為日本未來的武力介入提供了理論基礎。

然而，這種強硬姿態在贏得選票的同時，也揭示了日本民意的複雜性。首先是慎戰情緒的底層結構。雖然年輕世代傾向支持對華強硬，但日本社會對於真正捲入軍事衝突的恐懼依然根深蒂固。民調顯示，對於行使集體自衛權，日本社會仍呈現五五分裂的態勢。

其次是治理能力的優先性，選民授予的是「有條件的權力」。他們希望看到一個能應對生活成本危機、推動半導體與ＡＩ產業發展的政府，而非一個只會高喊戰爭動員、卻導致國內財政崩潰的政權。

高市內閣面臨的最大挑戰，在於如何在強化美日同盟的同時，緩解因涉台言論而跌至谷底的中日關係。儘管高市曾表示願與北京對話，但實質進展寥寥。北京採取的經濟復合式攻擊—從停止進口水產品到延長酒類通關時間，再到旅遊警示，已讓日本地方經濟感受到了切膚之痛。

日本政府一直試圖透過強化與東協的合作來稀釋中國的區域影響力，加強了海上執法、預警系統及基礎設施的建設合作。然而，單憑日本與東協，根本難以抗衡像中國這樣的超級大國，且東協國家普遍採取「經濟靠中、安全靠美（或日）」的避險策略。日本試圖將台灣議題帶入東盟框架，往往會觸碰到成員國「不選邊站」的紅線。

高市早苗要將台灣變為命運共同體，實際上面臨三個難以逾越的障礙。首先，法律與憲法限制。儘管高市內閣擁有超級多數，但修改憲法第九條、將自衛隊實質轉化為具備攻擊能力的軍隊，仍面臨巨大的政治阻力以及程序挑戰。

其次，經濟依賴的雙刃劍。台灣與日本在半導體產業鏈上固然是合作夥伴，但兩者同時都與中國經濟高度互嵌。日本企業界在面對「撤離中國」與「守護台灣」的抉擇時，往往傾向於現實的利益權衡。

最難的是地緣政治的非對稱性。對台灣而言，日本的支援是生存關鍵；但對日本而言，介入台海則是可能導致本土遭受打擊的巨大冒險。這種風險不對稱，使得「命運共同體」在口號之外，缺乏實質的同步行動機制。

基於此，日本新政府難以將台灣變成命運共同體，高市「台灣有事即日本有事」的言論，根本只是政治語言，甚至是為選舉造勢的煽動性訴求，在現實政治上沒有實現的可能。

（作者為資深媒體人）