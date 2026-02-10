聽新聞
日本鐵娘子強烈修憲使命 埋下未爆彈

聯合報／ 楊柔遠　台北市

日本眾議院大選，高市早苗領導的自民黨贏得三一六席，超過眾院三分之二，加上執政聯盟的政治夥伴維新會，總數三五二席，超越眾院四分之三；未來法案都可順利通過。高市以鐵娘子自許，對修憲有強烈使命感，列為優先順位，是從政的終極目標，也是恩師安倍的宿願。

眾院修憲過關，執政聯盟若在參議院結合倒戈的國民民主黨、參政黨，再加上中道改革聯合黨的中右翼，突破參院三分之二，有極大勝算；第三階段國民投票，高市民調百分之七十三到八十，應可半數以上通過。門檻一一跨過，高市就會成為日本戰後八十年修憲成功的首相；強渡修憲關山，將壓抑幾十年的大和生命魂釋放出來；日本的高市旋風，會變成國際級的高市颶風。

修憲的重點在憲法第九條，國防軍入憲。日本會從日美安保條約中，長期扮演防衛本土的「盾」角色，變成對外打擊的「矛」。日本同時宣布將國防預算提高為ＧＤＰ百分之五，會重寫全球軍力結構。如啟動修憲，各國就會大力抨擊，深怕日本會影響世界秩序，威脅安全。特別是二戰勝利同盟國反應激烈，中俄會不斷批判、軍演，美國表面上應和各國譴責，但川普心想的是，日本修憲後，會買美國多少武器？日本修憲能否成功，取決於國際對它的壓力有多大？還有日本的抗壓性？

修憲後，日本的國防力量，從防禦盾牌變成反擊長矛。日本有深厚的工業製造體系，三菱、川崎、ＮＥＣ都是軍工一體；國防工業爆發，可做出攻擊性武器。陸海空，五年內，都可排入全球前五，ＡＩ無人作戰部隊，更名列前茅；順勢發展核武也極可能。具備獨立戰略威懾力的日本，美國和中國都要敬畏三分。

選前，川普罕見的百分之百支持高市，並預祝執政聯盟大選勝利。川普主張「美國戰略收縮，各國國防自力」，修憲後的日本，吻合川普思維；只要高端的武器Ｆ-35、戰斧飛彈、神盾系統，還是要找美國買；日本修憲，川普樂觀其成。

高市「台灣有事就是日本有事」的言論，讓中國非常惱火；管制觀光客赴日、限制稀土出口，制裁日本，日本不為所動。日本修憲過程，中共解放軍會在宮古、巴士海峽反覆軍演，也會在釣魚台島周邊發動軍事挑釁，這些都會讓日本煩躁；日本修憲成功，中國會認為日本軍國主義復辟，搗亂戰後世界秩序，對日不斷文攻武赫，同時結合南北韓採取激烈行動抗日，讓東北亞陷入強烈撼動。

日本修憲，台灣也不會有好日子過。台積電及供應鏈、關稅、外匯，都被川普強占到美國，美國對台灣已吃乾抹淨；兩岸如擦槍走火，川普是國際現實主義者，不會出兵護台；該擔心的是，賴清德政府原期望的台日命運共同體，中國可能會在日本軍力羽翼未豐時，先出兵武統台灣。

日本眾院大選後的政局，和台灣問題，都會是四月川習會的重點。川普的盤算是，這是中國有求於美國，要美國遏止日本修憲、台獨作為，要看習近平拿什麼籌碼交易。

高市的勝選，對台灣絕不是一個好訊號。（作者為退休媒體工作者）

