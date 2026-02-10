豪雪中的高市政治豪賭

高市早苗解散眾議院，將日本推入一場僅十六天的閃電選舉。投票日嚴冬豪雪，在這場「豪雪中的政治豪賭」戰役中，表面上是提前改選，實質上卻是一場以修憲、擴軍與強化美日同盟為核心議題的政治公投。高市將選舉高度個人化，並以此檢驗自己能否在日本建立一套不受派閥與反對黨制約的「高市體制」。

選舉結果，自民黨獲得單獨超過三分之二席次，直接跨過修憲門檻、豪取二戰後史詩級與修憲級的完勝，形成「高市獨大」的政治格局，及自民黨絕對優勢的「獨強眾弱」國會結構。「高市體制」已具備推動修憲與重塑安全政策的制度條件，意味著戰後「和平國家」定位可能出現根本性鬆動。這場選舉的影響，早已超越內政範疇。

高市的豪賭，源於其脆弱的執政基礎。她在高度講究血統與派閥的自民黨內本屬弱勢；去年總裁選舉勝出後，自民黨在眾參兩院均未過半，長期盟友公明黨又因黑金醜聞選擇分道揚鑣，她轉向右翼色彩更濃的維新會結盟勉強維持眾議院多數。黨內派閥對其領導並未完全服膺，其權力基礎始終不穩。

在這樣的條件下，若循常規政治節奏前行，高市勢必陷入派閥博弈與在野黨追擊的消耗戰；解散眾議院，反而成為她唯一能主動出擊的選項。她選擇在國會尚未充分質疑黑金醜聞、預算與外交爭議之前突襲改選，將高人氣與支持率轉化為選票，直接向選民索取「總統式」授權，藉此繞過黨內外權力結構的掣肘。

這場豪賭中最具爭議的籌碼，是對四十多名涉入政治獻金醜聞的自民黨議員全面特赦；但從權力運算來看，這是一筆冷酷而精準的交易。這些議員背後掌握著穩固的後援會與基層動員網路，是豪雪冷冽影響投票率的選舉中最有效率的票源。高市實質上是把在道德風口上的舊安倍派勢力，轉化為聽命於自己的近衛軍。

這並非情感上的「安倍路線延續」，而是為了完成權力鞏固與擴增所付出的政治成本。高市清楚，自民黨短期內無法與黑金政治徹底切割，若選戰主軸再次被政治倫理與醜聞主導，勢必重演前朝政權的失血局面；因此刻意將選舉定調為「國家危機下的抉擇」，以修憲、國防、外部威脅壓過內政爭議，壓縮在野黨的議題空間。

這場選舉，是高市三重綁定的政治冒險：第一，賭執政聯盟能否拿下修憲門檻，為推動擴軍與安全法制限制掃清障礙；第二，賭自己能否徹底掌控自民黨，擺脫派閥牽制，完成從理念型政治人物晉升為「保守陣營唯一代言人」的轉型；第三，賭上個人政治生命，公開承諾若未達單獨過半執政的勝選目標即辭職，將去留綁定在選舉結果之上。

從選戰策略來看，高市成功動員了自民黨傳統基本盤，透過主張放大了組織動員優勢並吸引年輕選民支持。同時，愈大的賭注收益愈豐厚，且閃電改選成功制約了最大在野黨「中道改革連合」的整合，中道改革連合席次再腰斬、只剩四十九席。

自民黨輕鬆跨越三一○席的修憲及覆議門檻，修憲議程預期將加速推進，從「自衛隊入憲」、「緊急事態條款」到「非核三原則」，日本可能轉型為「正常國家」，改寫二戰後的「和平憲法」體制。日本外交與國防路線預料更趨強硬，改變東亞地緣政治格局。高市用豪賭成功跨越權力試煉，也是日本未來路線的分水嶺。

（作者為政治經濟觀察者）