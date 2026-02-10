聽新聞
0:00 / 0:00

高市領軍轉型 日本新時代起點

聯合報／ 楊聰榮

日本眾議院大選投開票結果出爐，自民黨單獨席次跨越過半門檻、甚至橫掃三分之二的席次，首相高市早苗取得壓倒性政治授權，成為一次最具結構性意義的選舉，日本政治說得上已正式進入高市主導的新時代。

選舉結束後，自民黨不僅重新奪回單獨過半地位，還可能掌握眾議院所有常設委員會主導權，使立法與預算推動更為順暢。在席次結構穩固之後，修憲與調整防衛政策已具備現實操作空間，國防預算朝ＧＤＰ百分之二邁進的方向也更具可行性。

回顧這場選舉的政治背景，自民黨在二○二四、二五年接連遭遇重大選舉挫敗，黨內領導層頻繁更替，高市早苗於去年十月上任時仍被視為過渡型領導。這次大選的結果讓這種質疑迅速消散，自民黨重新回到一強格局，高市早苗取得明確民意授權，政治地位大幅穩固。閃電解散眾議院到投票僅十六天，凸顯這場政治豪賭的高風險與高報酬。

在政治結構層面，日本政壇正出現向保守路線靠攏的整體位移。「自公聯盟」瓦解後，自民黨改與日本維新會合作，形成新的執政核心。這種重組使國會權力結構重新排列，修憲議題重新進入政策核心，憲法第九條的討論將更具現實政治基礎。在野的立憲民主黨與公明黨組成之「中道改革聯盟」席次則大幅縮水，選民未對這種反自民黨的結盟模式給予足夠支持。在國際局勢緊張與安全焦慮升高的環境下，中間選民轉向支持具有明確路線與決策力的選項。

至於「高市經濟學」的考驗，則在勝選後正式開始。高市早苗主張減稅、擴大公共投資、大規模刺激方案，並提出約二十兆日圓的經濟政策構想；這些措施在選戰中獲得選民支持，卻也引發市場對日本龐大公共債務與通膨壓力的擔憂，部分金融市場已對相關支出計畫產生疑慮。單獨過半帶來的權力集中，也意味著政策風險將由執政團隊自行承擔。

這場選舉的深層意義在於，日本長期以來的溫和共識型政治正在鬆動，取而代之的是更鮮明、競爭性更強且帶有意識形態色彩的領導模式。高市自民黨的壓倒性勝選，不只是席次變動，更象徵國家路線與政治風格的轉折。對台灣與整個亞太地區而言，一個更強勢、自主、具戰略主動性的日本正在成形。未來觀察重點將落在是否啟動修憲、防衛預算與安全政策如何落實，這些可能的決策，將決定日本在新時代的戰略位置。

（作者為中台灣教授協會理事長）

自民黨 高市早苗 修憲 眾議院 戰略 憲法 國防預算
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：期待美日台深化協調合作

選後挑戰多！日媒：高市早苗大勝後如何面對日中關係 成為課題

日自民黨大勝 陸外交部：敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」

高市早苗勝選…陸外交部：日本極右翼勢力若誤判形勢 必遭迎頭痛擊

相關新聞

甘為權力「強說愁」 5大法官的憲法盲目症

憲法法庭日前就全民健康保險法扣費義務作成一一五年憲判字第二號判決，再度引發憲政正當性爭議。由於大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠...

雪崩式勝利 高市長期政權已然成型

台灣人常把日本看成是男性主導的社會，認為日本女性社會地位相對貧弱，這是完美的誤解。其實日本社會注重的是男女二元平衡而非矛...

祛除心魔 請5大法官毋忘初衷

司法院五名大法官，繼去年十二月十九日、及年一月二日兩度未達憲法訴訟法所規定的可決人數門檻，逕行「公布」不成立的判決後，又於二月六日「依權畫葫蘆」，針對全民健康保險法補充保費罰鍰之規定判決違憲。

高市領軍轉型 日本新時代起點

日本眾議院大選投開票結果出爐，自民黨單獨席次跨越過半門檻、甚至橫掃三分之二的席次，首相高市早苗取得壓倒性政治授權，成為一...

沉默選民左右日本走向 為地緣政治投下變數

日本眾議院選舉結果揭曉，自民黨在首相高市早苗帶領下空前大勝，政黨單獨席次過三分之二，執政聯盟席次更達四分之三。表面上看，...

豪雪中的高市政治豪賭

高市早苗解散眾議院，將日本推入一場僅十六天的閃電選舉。投票日嚴冬豪雪，在這場「豪雪中的政治豪賭」戰役中，表面上是提前改選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。