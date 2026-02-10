高市領軍轉型 日本新時代起點

日本眾議院大選投開票結果出爐，自民黨單獨席次跨越過半門檻、甚至橫掃三分之二的席次，首相高市早苗取得壓倒性政治授權，成為一次最具結構性意義的選舉，日本政治說得上已正式進入高市主導的新時代。

選舉結束後，自民黨不僅重新奪回單獨過半地位，還可能掌握眾議院所有常設委員會主導權，使立法與預算推動更為順暢。在席次結構穩固之後，修憲與調整防衛政策已具備現實操作空間，國防預算朝ＧＤＰ百分之二邁進的方向也更具可行性。

回顧這場選舉的政治背景，自民黨在二○二四、二五年接連遭遇重大選舉挫敗，黨內領導層頻繁更替，高市早苗於去年十月上任時仍被視為過渡型領導。這次大選的結果讓這種質疑迅速消散，自民黨重新回到一強格局，高市早苗取得明確民意授權，政治地位大幅穩固。閃電解散眾議院到投票僅十六天，凸顯這場政治豪賭的高風險與高報酬。

在政治結構層面，日本政壇正出現向保守路線靠攏的整體位移。「自公聯盟」瓦解後，自民黨改與日本維新會合作，形成新的執政核心。這種重組使國會權力結構重新排列，修憲議題重新進入政策核心，憲法第九條的討論將更具現實政治基礎。在野的立憲民主黨與公明黨組成之「中道改革聯盟」席次則大幅縮水，選民未對這種反自民黨的結盟模式給予足夠支持。在國際局勢緊張與安全焦慮升高的環境下，中間選民轉向支持具有明確路線與決策力的選項。

至於「高市經濟學」的考驗，則在勝選後正式開始。高市早苗主張減稅、擴大公共投資、大規模刺激方案，並提出約二十兆日圓的經濟政策構想；這些措施在選戰中獲得選民支持，卻也引發市場對日本龐大公共債務與通膨壓力的擔憂，部分金融市場已對相關支出計畫產生疑慮。單獨過半帶來的權力集中，也意味著政策風險將由執政團隊自行承擔。

這場選舉的深層意義在於，日本長期以來的溫和共識型政治正在鬆動，取而代之的是更鮮明、競爭性更強且帶有意識形態色彩的領導模式。高市自民黨的壓倒性勝選，不只是席次變動，更象徵國家路線與政治風格的轉折。對台灣與整個亞太地區而言，一個更強勢、自主、具戰略主動性的日本正在成形。未來觀察重點將落在是否啟動修憲、防衛預算與安全政策如何落實，這些可能的決策，將決定日本在新時代的戰略位置。

（作者為中台灣教授協會理事長）