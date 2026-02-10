沉默選民左右日本走向 為地緣政治投下變數

日本眾議院選舉結果揭曉，自民黨在首相高市早苗帶領下空前大勝，政黨單獨席次過三分之二，執政聯盟席次更達四分之三。表面上看，這場選舉無限鞏固了高市內閣的權力；但從更深層政治結構考慮，映照的其實是日本社會心態與國家戰略正在發生靜默轉向。

高市接手政權之初，面對的是一個時間受限的首相位置。由於該國制度，首相與執政黨黨魁高度綁定，而她接替的是前任總裁石破茂僅餘兩年的黨內任期；若循常規節奏，注定只是過渡角色。那麼想要擺脫困境，便是在選舉中為自民黨立下戰功，以選票重塑權力威望，進而從臨時繼任者轉為真正領導者。

為此，這位女首相自去年上任起便以競選模式執政，一方面她善用新政府「蜜月期」與行政資源，迅速拉抬個人與團隊能見度搶占政治議程，形成高市、內閣、自民黨的三角模式來占據輿論中心，持續打壓在野聲量。

在議程控制上，則是配合政策議題的頻繁推出以突破同溫層，試圖說服更廣泛民眾。換言之，高市透過民粹議題精準直擊日本社會如今普遍焦慮於國際地位下滑，並渴望「富足與安全」的國家想像。在「富足」層面上，利用消費稅大作文章，讓民眾對生活成本下降產生直觀感受；而在「安全」層面上，則將中國大陸及相關國家描繪為不安全因素，採納清晰的敵我敘事，塑造自民黨內閣為國家的有力守護者、區域乃至全球重要領導者的形象。

高市突襲宣布解散眾議院，透過「以快打快」的選戰節奏先發制人；短短十餘天，執政聯盟憑藉組織與行政力量迅速集結。反觀在野陣營倉促協商本就齟齬不斷，政策分歧更難整合支持者。

然而，若將此次自民黨大勝僅視為戰術成功，多少是捨本逐末；真正值得關注的，是選舉揭露的日本政治結構正在悄悄轉變。選前多家媒體發現選民在公共討論中似乎普遍緘默，甚至自我定位為「中間派」，以至引發對高市支持度能否有效轉化為選票的疑慮。但結果證明，日本已出現「少說多做」的沉默選民趨勢。他們平日低調卻政治意圖堅定，且在選舉等關鍵時刻積極爆發力量。

而這些選民大致可分為兩個陣營，一方支持以「富足與安全」為核心的路線；另一方則傾向「保守與避險」的維持路線。近兩次眾議院選舉，正是這些沉默選民左右勝負的真實寫照；前次，在野勢力成功動員保守型沉默選民，造成朝小野大的局面；此次，高市準確識別並吸收激進的隱性民意，使自民黨成功扳回一城，也凸顯在沉默選民結構中，「低可見度右轉」的能量明顯高於保守維持派。

這促使日本政治呈現兩項新現實。其一，政黨需要精準掌握、深度依賴隱性民意才能順利執政；其二，外部國家更難判斷該國政策究竟是領導者個人意志，還是有廣泛民眾支撐。顯然，日本近期在區域衝突、供應鏈重組、對美戰略協同上的一系列選擇，其實代表民意，而非高市個人心血來潮；這意味著自民黨的勝選只是開始，真正值得警惕的是在沉默選民推動下，對安保、修憲、印太角色、全球定位的強烈訴求，可能是未來地緣政治中難以忽視的變數。（作者為國際戰略研究所成員）