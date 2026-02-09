聽新聞
藍提名歹戲拖棚 支持者無奈
民進黨早就提名立委何欣純參選台中市長，賴總統更多次到台中拉抬士氣，但國民黨的「姐弟之爭」將延至三月底民調。江啟臣表示沒有共識，盧秀燕市長也認為「選戰兵貴神速」，時間太晚了。
日本首相高市早苗宣布解散國會到重新選舉，短短十六天，楊瓊瓔與江啟臣之爭已延燒數個月，且協調顯然無望，雙方早就準備接受民調，何以一拖再拖？拖愈久只會讓雙方更對立，基層更無奈，絕對是錯誤的決定。
新北市也面臨同樣問題，綠營早已由立委蘇巧慧代表出征，藍營不但有李四川及劉和然之爭，且要與民眾黨的黃國昌協調或民調，困難度更高。動作慢半拍，只會讓黨更受傷，國民黨應該加緊腳步決定人選，別再歹戲拖棚。（作者為家庭主婦）
