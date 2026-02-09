聽新聞
0:00 / 0:00

藍提名歹戲拖棚 支持者無奈

聯合報／ 紀情

民進黨早就提名立委何欣純參選台中市長，賴總統更多次到台中拉抬士氣，但國民黨的「姐弟之爭」將延至三月底民調。江啟臣表示沒有共識，盧秀燕市長也認為「選戰兵貴神速」，時間太晚了。

日本首相高市早苗宣布解散國會到重新選舉，短短十六天，楊瓊瓔與江啟臣之爭已延燒數個月，且協調顯然無望，雙方早就準備接受民調，何以一拖再拖？拖愈久只會讓雙方更對立，基層更無奈，絕對是錯誤的決定。

新北市也面臨同樣問題，綠營早已由立委蘇巧慧代表出征，藍營不但有李四川及劉和然之爭，且要與民眾黨的黃國昌協調或民調，困難度更高。動作慢半拍，只會讓黨更受傷，國民黨應該加緊腳步決定人選，別再歹戲拖棚。（作者為家庭主婦）

國民黨 江啟臣 楊瓊瓔 黃國昌 盧秀燕
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

自民黨大勝 賴總統恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

賴總統一個月4度訪台中 何欣純：台中年底選舉重中之重

台中「姐弟之爭」3月底民調…盧秀燕喊太晚了 何欣純反映曝光

相關新聞

滾蛋聲中我捧沉重訴願書

二○二六年二月六日，在環境部門前，有支持高鐵到宜蘭的民眾會集，高喊「賀陳旦，你滾蛋！」

「鼓勵言」給台灣的說話空間

最近，美國在台協會處長谷立言的言論頻頻出現在台灣媒體上。他講自由必須付出代價；講台灣要成為可靠的夥伴；講台美關係正走向所...

認清強權回流 跳脫軍購拉鋸戰

近日外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、高達兩百億美元的軍售案；近期ＡＩＴ處長谷立言與數名美國參議員，也對台灣軍購特...

讓憲法回到「最低共識」位置

去年因五名大法官作出高度爭議、甚至被質疑違法的判決，社會上出現了一個過去很少被公開討論的問題：大法官的憲法判決，是否仍然...

藍提名歹戲拖棚 支持者無奈

民進黨早就提名立委何欣純參選台中市長，賴總統更多次到台中拉抬士氣，但國民黨的「姐弟之爭」將延至三月底民調。江啟臣表示沒有...

甘為權力「強說愁」 5大法官的憲法盲目症

憲法法庭日前就全民健康保險法扣費義務作成一一五年憲判字第二號判決，再度引發憲政正當性爭議。由於大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。