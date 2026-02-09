快訊

日相高市翻盤成功 照見賴總統不願面對的事

聯合報／ 吳榮鎭　日本東京

日本眾議院改選結果出爐，高市早苗首相及自民黨順利贏得大選。早先，賴清德總統沉浸於高市首相的「台灣有事，就是日本有事」，台灣輿論甚至有人要求賴總統「比照辦理」，以示民主魄力。然而，這其實混淆了問題本質。賴總統不敢複製高市的政治操作，原因不在膽識，而在他始終不願面對的是國家認同問題。

第一，高市之所以能解散國會，是因為其所處的政治體制有清楚、穩定且不被爭議的前提：日本是一個國家。日本選舉所處理的，是政策方向之爭，而非國家存在之爭。因此，高市訴諸民意，她要自問的是：「在既有日本國家的框架下，是否能夠支持我更強硬的安全與對中政策？」如果她輸了，只是政權輪替；她贏了，正當性自然成立。

第二，反觀賴總統面對的政治結構完全不同。賴依法是「中華民國總統」，然而他在政治論述上卻刻意弱化「中華民國」，轉以「台灣」作為主體，甚至宣稱「沒有台灣就沒有中華民國」，不僅引發高度爭議，也動搖憲政體制基礎。

第三，更關鍵的是，台灣社會至今對三個問題沒有共識：中華民國是否仍是國家主體？台灣是否等同於國名？是否應走向法理台獨？在問題未結案之前，任何重大政治動作，都不只是政策選擇，而是國家路線的政治豪賭。因為一旦翻牌，無論輸贏都無法「結案」。若勝選，反對者必然質疑這是特定認同動員的結果，而非對既有憲政體制的再確認；若敗選，則立即被解讀為其國家路線遭否定，政治後果遠超政黨輪替。換言之，賴總統不是在承擔政策風險，而是在逃避國家定位的制度風險。

第四，高市早苗可以用制度解決政治正當性問題，因為其國家前提已定；賴卻反其道而行，不斷以價值敘事掩蓋制度空缺，讓國家認同問題長期懸空，卻又持續行使高度集中的權力。這對民主而言相當危險。因為民主制度的前提，是人民清楚自己在選什麼。當選舉開始被用來模糊國家本身，而非確認政策方向，民主就會變質為動員工具。

第五，高市的勝選對賴而言並非值得仿效的「魄力教材」，而是一面清楚的對照鏡。它提醒台灣社會：問題從來不在於賴總統夠不夠勇敢，而在於他是否願意誠實面對、並清楚說明國家認同這個無法再迴避的核心議題。如果賴持續選擇模糊、拖延，那麼無論舉行多少次選舉、高喊多少次民主，台灣政治都只會在同一個結構性矛盾中反覆內耗。

中華民國的民主不怕選擇，但人民有權知道，他們是在選擇政策，還是在被賴總統帶著走向一條未被誠實說明的國家路線。（作者為大學教師）

