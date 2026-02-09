雪崩式勝利 高市長期政權已然成型

台灣人常把日本看成是男性主導的社會，認為日本女性社會地位相對貧弱，這是完美的誤解。其實日本社會注重的是男女二元平衡而非矛盾，例如日本的太陽神就是女神，同時具備男女暴戾與纖細的特質；日本社會最傳統、最核心的力量來自於「雌雄合體」。

做為眼前日本社會中最強的「雌雄合體」象徵，高市早苗交出了名實相符的成績單。高市帶領的自民黨在開票一分鐘後議席即已逼近過半，根據「出口民調」結果，自民黨單獨突破三分之二席次可能性極高。

高市勝在於訴求簡單明瞭、沒心機地講大白話。雖然稱一個已當選十一次眾議員的政治人物「沒心機」可能違反常識，不過日本人看到的高市就是如此。她上任以來，在各大媒體民調支持度一直維持六成上下，這是前任石破茂的倍數，在年輕族群中的民調中更高達七成至九成，這對老牌政黨自民黨而言簡直不可思議。不只具意識形態的右派選民移動到高市這個「自民右黨」，連未必具有意識形態的年輕選民也「理由不明地」轉投給了高市領導的自民黨。

另外，就是自稱中間派的新政黨「中道」（公明黨和立憲民主黨的聯合）全面潰敗，事實上是日本中間偏左勢力全面弱化，象徵日本自二戰後以來的左右論爭終結。高市政權三個月來，沒心機地、直白地，意外提前終結了「日本的戰後」。「直白、沒心機」成為高市的力量；機關算盡的傳統政治人物，不會在國會對著反對黨資深議員（前外務大臣岡田克也）講出「台灣有事可能構成日本的存亡危機」這種話。有心機的話，也不會在合組聯合政權的談判場合，馬上答應日本維新會減少十趴眾議院席次的條件；也不會挑戰財務省，明言降低部分消費稅並擴大政府支出，然後在新年度預算沒通過的狀況下突襲解散國會。贏了，回來通過高市預算；輸了，就讓別人去編預算。

面對複雜多變的國際關係也是如此，短短三個月，與川普一起登上停泊在日本美軍基地的美國航母，像小學生校外教學一般活潑可愛，完全不覺得那是日本敗戰象徵；和韓國總統李在明一起打鼓，像重回大學社團時代，忘記日本右派支持者極度厭惡韓國進步派；跟義大利首相梅洛尼見面，展現關西歐巴桑的無厘頭；見台積電董座魏哲家，也沒讓人感覺到台積電正是高市要強力推動的半導體復興，是日本國策企業Rapidus（北海道）的最大競爭對手。

經過本次大選，高市早苗在自民黨及日本的政治力量已無人能敵，高市長期政權已成型。二○二七年九月的自民黨總裁選舉沒意外的話，高市續任應是無風無雨。再來就是決定高市長期政權能否成真的「鬼門關」，就是二○二八年七月的參議院定期改選；若自民黨或聯合政權在參院重新拿回過半多數，甚至右派修憲勢力取得三分之二多數，二○三○年的自民黨總裁選舉，料想仍將是高市篤定連任。

也就是說，直到二○三三年，日本政府可能都是「高市首相」。在「高市長期政權」的前提下思考，我們對於日本的走向，及台灣對日本應該採取的戰略行動就自然清楚了。期待台灣在實務面和日本合作、共同維護雙方的國家利益，告別過去、走向未來。（作者為東海大學教授、教師會理事長）