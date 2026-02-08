認清強權回流 跳脫軍購拉鋸戰

近日外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、高達兩百億美元的軍售案；近期ＡＩＴ處長谷立言與數名美國參議員，也對台灣軍購特別預算擱置表達關切；再加上剛發生不久的川習通話。不難看出，台灣正處於地緣政治與經濟風險交會的關鍵位置。

近年來，國際局勢明顯走向強權政治回潮。美國在關稅、投資與安全政策上日益採取交易化作法；俄烏戰爭延宕未歇，中東衝突再起；日本亦以區域安全為由，推動修憲與軍備調整。

面對外部壓力，台灣近年大幅擴大對美投資與軍事採購，國防預算屢創新高，半導體等關鍵產業也加速國際布局；同時，兩岸關係在軍演與對抗氛圍中持續緊繃。

政府強調透過強化同盟、確保安全，但社會也逐漸出現疑問：在高度不確定的國際環境中，台灣是否仍保有足夠的戰略自主與政策彈性？

不可否認，安全是國家存續的基礎，但安全不應被簡化為無止境的軍購清單。若國防投資缺乏整體戰略規畫，未能同步提升自主研發與制度能力，恐難真正轉化為長期防衛韌性；同樣地，經濟政策若過度集中於單一方向，短期或許能換得政治支持，長期卻可能削弱產業競爭力與談判籌碼。

因此，台灣對美關係有必要從「全面配合」轉向更制度化、條件化的互動模式。無論是軍購或投資，都應結合技術回流、在地供應鏈升級與國防自主研發等具體目標，使對外合作能同步強化內部實力，而非僅止於短期交換。

在兩岸層面，持續升高的對抗氛圍亦值得警惕。降低衝突風險並非放棄立場，而是必要的風險管理，透過城市、專業或民生等低政治層級的交流，維持基本溝通管道，有助於避免誤判與突發危機，為台灣爭取更多政策空間。

強權政治回潮已成現實，台灣無法迴避，但可以選擇如何因應。在確保安全的同時，守住戰略自主、經濟動能與政策彈性，才是台灣在動盪國際局勢中站得穩、走得遠的關鍵。

（作者為航太退休人士）