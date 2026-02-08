聽新聞
0:00 / 0:00

認清強權回流 跳脫軍購拉鋸戰

聯合報／ 郝至順　台中市
近期頻有美國會議員發聲，希望台灣立法院不要杯葛國防預算。國民黨黨內則評估這是民進黨在華府告洋狀，打擊國民黨的形象，打算春節後啟動反制。圖／聯合報系資料照片
近期頻有美國會議員發聲，希望台灣立法院不要杯葛國防預算。國民黨黨內則評估這是民進黨在華府告洋狀，打擊國民黨的形象，打算春節後啟動反制。圖／聯合報系資料照片

近日外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、高達兩百億美元的軍售案；近期ＡＩＴ處長谷立言與數名美國參議員，也對台灣軍購特別預算擱置表達關切；再加上剛發生不久的川習通話。不難看出，台灣正處於地緣政治與經濟風險交會的關鍵位置。

近年來，國際局勢明顯走向強權政治回潮。美國在關稅、投資與安全政策上日益採取交易化作法；俄烏戰爭延宕未歇，中東衝突再起；日本亦以區域安全為由，推動修憲與軍備調整。

面對外部壓力，台灣近年大幅擴大對美投資與軍事採購，國防預算屢創新高，半導體等關鍵產業也加速國際布局；同時，兩岸關係在軍演與對抗氛圍中持續緊繃。

政府強調透過強化同盟、確保安全，但社會也逐漸出現疑問：在高度不確定的國際環境中，台灣是否仍保有足夠的戰略自主與政策彈性？

不可否認，安全是國家存續的基礎，但安全不應被簡化為無止境的軍購清單。若國防投資缺乏整體戰略規畫，未能同步提升自主研發與制度能力，恐難真正轉化為長期防衛韌性；同樣地，經濟政策若過度集中於單一方向，短期或許能換得政治支持，長期卻可能削弱產業競爭力與談判籌碼。

因此，台灣對美關係有必要從「全面配合」轉向更制度化、條件化的互動模式。無論是軍購或投資，都應結合技術回流、在地供應鏈升級與國防自主研發等具體目標，使對外合作能同步強化內部實力，而非僅止於短期交換。

在兩岸層面，持續升高的對抗氛圍亦值得警惕。降低衝突風險並非放棄立場，而是必要的風險管理，透過城市、專業或民生等低政治層級的交流，維持基本溝通管道，有助於避免誤判與突發危機，為台灣爭取更多政策空間。

強權政治回潮已成現實，台灣無法迴避，但可以選擇如何因應。在確保安全的同時，守住戰略自主、經濟動能與政策彈性，才是台灣在動盪國際局勢中站得穩、走得遠的關鍵。

（作者為航太退休人士）

美國 軍售 川習 軍購特別預算 谷立言
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

先酸白軍購條例「拼裝車打三折」 吳思瑤再嗆藍版本不敢期待

美再釋6千億軍售 許宇甄：政府若照單全收 恐排擠官兵待遇

不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

重申支持合理軍購 國民黨：請谷立言如實轉達美國會 別被民進黨誤導

相關新聞

認清強權回流 跳脫軍購拉鋸戰

近日外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、高達兩百億美元的軍售案；近期ＡＩＴ處長谷立言與數名美國參議員，也對台灣軍購特...

「鼓勵言」給台灣的說話空間

最近，美國在台協會處長谷立言的言論頻頻出現在台灣媒體上。他講自由必須付出代價；講台灣要成為可靠的夥伴；講台美關係正走向所...

高市若勝選 台日勢成鐵鎖連環

日本眾議院大選今天投票，選前三天，台積電董事長魏哲家到日本拜訪高市早苗首相，說台積電在日本的熊本廠，將量產三奈米的先進半...

滾蛋聲中我捧沉重訴願書

二○二六年二月六日，在環境部門前，有支持高鐵到宜蘭的民眾會集，高喊「賀陳旦，你滾蛋！」

公廁規畫 不該環境部單獨面對

台北市請來日本建築師坂茂設計大安森林公園四號公廁。環境部長彭啓明出席指出，要改變國人如廁習慣，讓衛生紙丟馬桶沖掉。政府正...

新契機浮現 兩岸柳暗花明

國民黨智庫國政研究基金會與大陸中央台辦智庫海研中心重啟交流，由國民黨副主席蕭旭岑領軍，於二月三日在北京舉辦兩岸智庫論壇，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。