高市若勝選 台日勢成鐵鎖連環

日本眾議院大選今天投票，選前三天，台積電董事長魏哲家到日本拜訪高市早苗首相，說台積電在日本的熊本廠，將量產三奈米的先進半導體晶片。

這對高市來說，真是恰如其時的東風；而今，世界各國都引頸期待台積電的先進製程降臨設廠，魏哲家帶著這份大禮在選前空降日本，真讓高市喜出望外。高市就任日本首相只有三個多月，民調高達七成三以上，年輕選民支持率甚或破八成；高市的民調創日本歷任首相紀錄。

高市旋風和她推動的「高市經濟學」密不可分，她主張積極性的財政支出，上任即宣布經濟刺激方案，廢除汽油稅、調降食品消費稅，並對半導體、ＡＩ等戰略產業進行大規模投資。而台積電的先進製程在日本量產，讓高市經濟學如虎添翼。

高市因高民調而解散國會，這次眾議院大選，對她意義十分重大；如果選舉結果執政的自民黨表現傑出，當選人數超過絕對安定的二六一席，以高市的政治企圖，結合其他政團盟友，只要超過三一○席的修憲門檻，就可推動修憲；接著參議院、國民投票都通過，日本就會正式將憲法中的第九條自衛隊條款做改變，將國防軍寫入憲法，也就是日本在戰後七十年所扮演的防衛本土的「盾」牌，改為對外打擊的「矛」牌；意即在日美安保條約中，日本變成和美國平等的戰略夥伴，這會是非常大的改變，也會改寫全球的軍力結構，引發的政治問題將非常複雜。

這是高敏感的政治議題。在這敏感時刻，台積電到日本為高市錦上添花，不知台積電內部的地緣政治專家如何評估？魏哲家到日本去，賴政府是後面的推手？賴清德一直很激賞高市說的「台灣有事就是日本有事」，如果高市率領的自民黨這次眾議院大選成功，那麼台日兩條船，中間就會搭上更強的鐵鎖連環。

（作者為退休媒體工作者）