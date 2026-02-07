新契機浮現 兩岸柳暗花明

國民黨智庫國政研究基金會與大陸中央台辦智庫海研中心重啟交流，由國民黨副主席蕭旭岑領軍，於二月三日在北京舉辦兩岸智庫論壇，會後提出了五大項共同意見，經由本文的歸納與統整，其中重要而且可行的建議包括下列十項：

一，推動兩岸人員往來正常化；二，推動解除民進黨當局對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙；三，全面恢復兩岸海空客運直航正常化，允許兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網路；四，深化兩岸觀光旅遊交流合作，實現福建、上海居民赴台團隊遊，並開放上海居民赴金門、馬祖旅遊。五，加強兩岸新興產業的合作，其中包括精密機械、人工智能製造、產業鏈綠色升級，以及「新三樣產業」，亦即新能源汽車、鋰電池與光伏產業。

六，推動兩岸醫療衛生界交流合作，支持兩岸醫學院校與醫療機構人員互訪；整合兩岸中醫藥資源與技術，打造「醫療+文旅」路線；深化兩岸康養交流合作。七，支持兩岸企業、研究機構與民間組織在環境保護、清潔能源、生態修復、氣候變化、固廢資源化利用等領域的交流合作，提升競爭優勢。八，深化兩岸防災減災專業交流合作，圍繞洪水控制、海綿城市建設、山洪災害防治等開展交流合作，積極為台灣水利專業人才參與大陸水利治理創造條件。九，推動籌建「海峽地震災害風險防治開放實驗室」，支持台灣科技人才參與大陸地震科技產業發展，促進兩岸業界開展氣象科研、海底地震機理、海洋工程抗震等課題研究。十，強化海峽災害性天氣聯防，為台灣漁業、茶業等協會提供專業氣象服務產品，為海峽輪渡提供預報預警等服務。

上述各項意見與建議不涉統獨與政治分歧，對症下藥且具體可行，對台灣人民及兩岸產業十分有利，只要執政者順應民意，即可立馬推動。這無疑是兩岸合作最重要的新里程碑，也將一掃過去多年台海兵凶戰危的敵對氛圍，展現「柳暗花明又一村」的樂觀前景。

就在兩岸智庫論壇結束之際，美國總統川普在網路上宣布，他剛與大陸領導人習近平進行了一場「完整而極佳的電話交談」，討論了貿易、石油、大豆、台灣、軍事、俄烏戰爭、伊朗局勢和今年四月他將訪華等相關議題。雖然話題敏感，川普特別強調他「與中國的關係，以及與習主席的個人關係，是極其良好的。我相信在未來三年的總統任期裡，與習主席及中國相關的許多事務都將取得積極成果。」

由此看來，基於川普本人溢於言表的樂觀期許，台灣各界理應順應時勢把握兩岸交流的新氣象與新契機，及早爭取積極進取的和平紅利。一方面，加強兩岸雙向交往，鼓勵台灣各界與大陸方面和平對話，同時也歡迎陸客來台參訪，並恢復陸生來台學習、進修，以夯實民間互惠互信的基礎。

另一方面，則應善用中美兩強和平對話機制，爭取對台灣更為有利的發展空間。在前述十項建議中，諸如精密機械、人工智能製造、高階綠能設備、新能源汽車、鋰電池、光伏產業、精準醫療、中醫藥資源開發，以及環境保護、清潔能源、生態修復、固廢資源化利用等方面的合作共贏策略，對台灣今後的生存與發展，俾益良深。同時，還可擴展台灣新興產業的範疇，使其更趨於多元化與全球化。這是台灣和平發展的新利基，必須積極掌握！

（作者為金門大學榮休講座教授，中流基金會董事長）