公廁規畫 不該環境部單獨面對

台北市請來日本建築師坂茂設計大安森林公園四號公廁。環境部長彭啓明出席指出，要改變國人如廁習慣，讓衛生紙丟馬桶沖掉。政府正視大家都用、卻很容易被忽視的廁所，值得慶幸；但若僅止於象徵性聊備一格，便仍無法真正解決問題。

公廁關乎人民健康、文化水準，堪稱施政是否抓到重點並落實到位的關鍵指標。民國五十年台灣省衛生處長徐子秋，便大力推動公共衛生發展，設計並興建螺旋入口的「子秋公廁」。只是時至今日，台灣的公廁設計與管理，仍存在各種問題。

儘管大家對廁所都再熟悉不過，但公廁實際涉及的問題和限制，卻遠比想像的要複雜。因此，在公廁興建或改裝之前，仍須深入研究、規畫，否則不僅浪費，且還留下既難用、又難維護的後患。而其實政府早在二○一○年，便出版「公共建築物衛生設備設計手冊」，值得參照。

改善公廁的根本，在衛生與人性化。例如髒、臭、濕及不安全，最常被詬病。人性化，重在讓使用者感到清潔、安全、明亮，並顧及行動不便者方便使用。

而終究，無論何種形式，仍需仰賴適當方法，持續維護，才能確保公廁的服務品質。

至於馬桶設計，各地因文化差異等因素，分別採用不同型式。根據台灣衛浴文化協會創會理事長吳明修建築師的研究，蹲式馬桶（又稱和式馬桶）與坐式馬桶（又稱西式馬桶）的全球分布：土耳其以東蹲式為主，以西則為坐式。一直有公廁採用蹲式馬桶的理由，不外在於人們感覺坐式馬桶必須肌膚直接接觸，感覺不衛生。

目前公廁待改善之處包括：馬桶應與門平行，馬桶間寬裕、使其不易藏汙納垢；配設好扶的扶手、平整無段差以及力求方便維護。例如男廁小便斗，藉著改進便斗形式、壁掛高度、照明位置、避免縫隙等，皆有助保持清潔和容易維護。

此外，須依實際使用人數與使用時間，配置合宜的男、女廁及男廁大、小號數量比。例如，男廁減少大號間數，增加小便斗數，不僅可更符合實際需要，且可提升清潔效率。

至於衛生紙不丟馬桶而丟垃圾桶，不僅極不衛生，且可成為清潔維護的一大妨礙。二○一六年李應元上任環保署長，便積極推動衛生紙丟馬桶政策。無奈人亡政息，如今仍難搞定。

主張將衛生紙丟垃圾桶的理由，主要在擔心混雜的「衛生紙」造成堵塞。而此可藉著在馬桶旁，穩定提供專用衛生紙，輕易解決。據報，先前發生立法院馬桶被預算書堵塞，那位使用者找不到衛生紙時的情急窘境，不難想見。

公廁議題涉及衛生、營建機關的整合，並非環境部能單獨面對。願位高掌權者趁著上廁所，想想如何真正福國利民，找相關部長共商這人本大計。（作者為退休教師）