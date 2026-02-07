滾蛋聲中我捧沉重訴願書

二○二六年二月六日，在環境部門前，有支持高鐵到宜蘭的民眾會集，高喊「賀陳旦，你滾蛋！」

另一側，是對同案環評審議不認同的鄉親在開訴願記者會。這一群裡的我，聽到隔壁一陣陣辱罵的口號，緊緊捧著五百頁厚厚的訴願書，我祝禱訴願可以伸張權益，現場的叫囂只會提醒追尋公義路上的險惡。

環境部一月九日把去年八月環評大會通過的結案報告上網。代表環境部對高鐵延伸宜蘭計畫的審查告一段落。

這是官方說法，真相呢？

一、環境部從收件起就沒有把守「替代方案」的關。

為提升台鐵基—宜路線速度，十年前就有「直鐵」計畫，多次環評討論後，鐵道局二○一八年以平行國五的直線方案為最佳提報交通部。不料部長逕行把高鐵列為替代方案，一年後趕送環評。高鐵計畫的系統技術、路線場站和財務營運，都和直鐵有巨大差別，卻以替代方案插隊納評。這樣不成比例的「替代」，未經可行性評估的「計畫」，卻被環境部同意成案，進入環評程序！

二、高鐵計畫不僅是工程，更是運輸服務。

任何軌道計畫內容的路線和站場，以及站區轉乘系統都必須完整規畫。宜蘭端點站站區的設施與規模和營運息息相關，怎麼可能環評只管路線工程，不顧站區計畫？環境部竟然任由本案範疇界定時排除後者！

三、翡翠水庫集水區水質是否仍然是本案定線限制？

直鐵計畫曾因為影響水質而被環評大會退請檢討，其後在台北市提出雪隧通車後檢測，隧道工程和營運對集水區水質無礙，定線從寬。鐵道局才會在二○一八年認定緊鄰雪隧的新路線一為最佳方案。再審本案時，環評委員應該與時俱進，對此重作界定，怎麼會環評大會不察，環境部無語呢？

四、環評過程應該加開民眾說明會。

本案行經台北市、新北市和宜蘭縣，前兩轄區內（直鐵和高鐵）的工程多在山區，但高鐵有廿公里高架穿越宜蘭平原。建設計畫對前後兩區衝擊大不相同，鐵道局卻便宜釋法，只各開一場說明會交差了事。環評小組兩次會議有委員多次要求加開，卻未列入應辦事項。小組主席是環境部次長兼任，對規畫者玩法，以及委員要求，都視若罔聞，是環評主席失職，是環境部失語！

據悉卓院長一月十八日承諾本案會請交通部再評估，交通部陳部長一月卅日說依據專業，宜蘭案是務實延伸。這樣說明代表「交辦」完成了嗎？代表專業已經都納入了嗎？我們寧願相信在張政委掀起媒體熱潮後的交辦，不是應酬，是自家人規格，是高層省思的機會，拜託不要急著結案！

進而，若是「交辦」還沒有歸檔，敬請卓院長細察前述「環評真相」，「交辦」擴及環境部！徹底搞清楚有沒有程序犯規，有沒有專業失察到「官官相護」？

要是「交辦」已經結束，行政一條心，我手上的「訴願書」就更加沉重！

我們已經窮盡專業分析和溝通管道，希望在傷害未成以前，保護環境、伸張權益。如今眼睜睜看著粗陋的構想在混亂中被決策，要找回公義，只能在未來漫長的法律途徑奮戰。

鄉親們，請忍耐、請堅持啊！（作者為交通部前部長）