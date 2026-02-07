快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

洗選蛋制度將上路 價格誰承擔？

聯合報／ 魏世昌　宜蘭市
農業部預告洗選蛋新制，自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋。圖／聯合報系資料照片
農業部預告洗選蛋新制，自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋。圖／聯合報系資料照片

農業部預告自今年七月一日起，要求一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙與早餐店，其雞蛋來源須全面採用洗選蛋，預估將有三百多家公司、逾一萬三千間門市納入適用範圍。從食品安全角度來看，洗選作業確實有助於降低蛋殼汙染與沙門氏菌風險，也能讓雞蛋來源更清楚、可追溯，這樣的政策初衷，社會並不難理解。

在肯定政策方向之餘，仍有一個現實問題無法迴避：新增的實際成本，最終是否會再次被轉嫁給消費者？兩、三年前的「蛋荒」仍留在許多人的記憶中，不少消費者感受到的，不只是供需失衡，而是一套缺乏透明依據、也難以隨成本變動而調整的價格機制。即便後續供應逐步恢復，價格卻未完全回落。

洗選蛋制度上路，確實會增加設備、人力、包裝與物流等成本，但必須指出的是，洗選蛋並非全新引入的規範制度。對多數大型連鎖體系而言，原本就已部分採用洗選蛋供應，新增的並非從零開始，而是擴大適用範圍。在具備規模採購與集中管理優勢的情況下，單位成本的增加幅度，是否真有必要反映為全面性的價格上調，值得檢視。

更值得注意的是，政策適用對象集中於「一定規模以上」的連鎖體系，但價格調整的影響恐最終仍由消費者承擔。雖然以「政策要求」作理由，但背後成本與價格結構卻仍難了解，消費者自然會擔心，食安升級是否又一次成為價格上漲的理由。

洗選蛋制度若要走得長遠，除了強化源頭管理，也有必要搭配成本揭露、價格觀察與政策成效追蹤等配套。否則，社會關心的將不只是該不該做，而是價格該由誰承擔。（作者為工程師）

洗選蛋 早餐店 雞蛋 食安
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

備戰年貨 農業部協調產業擴大農漁畜產品供應

陳駿季表態 自救會感謝農業部看見「名間疾苦」 鄉長喊守護手搖飲的家

回響／擴大洗選蛋新制業者憂冷鏈未到位 農業部：推冷鏈升級計畫

名間焚化爐選址爭議延燒…農業部長強硬表態 許淑華6字回應

相關新聞

陸釋善意迎川普 我須謹言慎行

習近平和川普通了電話，互相釋放友好的訊息。在去年釜山的川習會後，雙方「外熱內冷，脆弱休兵」，表面看來雙方都很克制，彼此不...

洗選蛋制度將上路 價格誰承擔？

農業部預告自今年七月一日起，要求一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙與早餐店，其雞蛋來源須全面採用洗選蛋，預估將有三百多家公司、...

中央地方協力 解焚化爐難題

南投縣府擬在名間鄉興建垃圾焚化爐，持續引發地方居民反彈，且有升高趨勢，成為新聞熱議話題。

讓焚化廠回歸客觀環評

聯合報昨天大篇幅報導，南投縣政府規畫在名間鄉建垃圾焚化廠，引起地方民眾劇烈抗爭，環評會上甚至有民眾下跪陳情。廿一世紀的民...

讀家觀點／六層住宅階梯 檢視住宅政策

立法院近日通過《住宅法》修正，明定社會住宅須至少提供兩成作為婚育宅，建立社宅登記平台，提高包租社宅比例誘因，公開租屋市場...

賴政府要學學 台積電的地緣政治藝術

台積電董事長魏哲家日前赴日本首相官邸拜會高市早苗，宣布熊本二廠將升級為三奈米先進製程，這個時間點選得極為精準，就在日本眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。