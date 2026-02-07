洗選蛋制度將上路 價格誰承擔？

農業部預告自今年七月一日起，要求一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙與早餐店，其雞蛋來源須全面採用洗選蛋，預估將有三百多家公司、逾一萬三千間門市納入適用範圍。從食品安全角度來看，洗選作業確實有助於降低蛋殼汙染與沙門氏菌風險，也能讓雞蛋來源更清楚、可追溯，這樣的政策初衷，社會並不難理解。

在肯定政策方向之餘，仍有一個現實問題無法迴避：新增的實際成本，最終是否會再次被轉嫁給消費者？兩、三年前的「蛋荒」仍留在許多人的記憶中，不少消費者感受到的，不只是供需失衡，而是一套缺乏透明依據、也難以隨成本變動而調整的價格機制。即便後續供應逐步恢復，價格卻未完全回落。

洗選蛋制度上路，確實會增加設備、人力、包裝與物流等成本，但必須指出的是，洗選蛋並非全新引入的規範制度。對多數大型連鎖體系而言，原本就已部分採用洗選蛋供應，新增的並非從零開始，而是擴大適用範圍。在具備規模採購與集中管理優勢的情況下，單位成本的增加幅度，是否真有必要反映為全面性的價格上調，值得檢視。

更值得注意的是，政策適用對象集中於「一定規模以上」的連鎖體系，但價格調整的影響恐最終仍由消費者承擔。雖然以「政策要求」作理由，但背後成本與價格結構卻仍難了解，消費者自然會擔心，食安升級是否又一次成為價格上漲的理由。

洗選蛋制度若要走得長遠，除了強化源頭管理，也有必要搭配成本揭露、價格觀察與政策成效追蹤等配套。否則，社會關心的將不只是該不該做，而是價格該由誰承擔。（作者為工程師）