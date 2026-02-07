中央地方協力 解焚化爐難題

南投縣府擬在名間鄉興建垃圾焚化爐，持續引發地方居民反彈，且有升高趨勢，成為新聞熱議話題。

南投縣該有垃圾焚化爐，相信是多數縣民所樂見。因為，垃圾長期委外，卻始終無法去化，今已囤積卅幾萬噸，還持續增加中，興建焚化爐有其必要。但屬鄰避設施，歷任縣長避之唯恐不及，現任縣長許淑華勇於面對，值得肯定。但兩大問題，值得思考：

一，公共政策必須系統思考。筆者任職國家文官學院時，上級主管機關考試院保訓會認為「系統思考」是高階文官應具的核心知能，特別在晉升簡任公務員訓練規畫此一課程。以焚化爐而言，從土地取得到興建完成的每個細節，在可行性評估時，要能統整性的考量。可惜，涉及公務員的本職學能，往往只能「鋸箭法」式的思考。這種思考，普遍存在中央與地方的施政。例如南投縣山坡地占百分之九十七，被排除作為焚化爐用地選項。其實，依區域計畫相關規定，山坡地容許興建焚化爐，且如經中央審認，其面積得不受山坡地最小開發面積十公頃以上的限制，此節或可考量。

二，中央地方協力解決。行政院核准有償撥用焚化爐所在名間鄉國有土地，只是土地開發許可的必要條件之一，不代表同意焚化爐設置此地，仍應踐行興辦事業、環評及土地開發使用許可審議，尤其坐落特定農業區的農業用地，嚴限變更為非農業使用。筆者曾主管公地撥用與土地變更，熟悉整體作業，且上述明載於相關規定，早可預見卻被忽視。然政府是一體的，面對地方政府困難，欣見環境部的支持，也盼農業部協力解決問題。

南投縣府也需正視問題，焚化爐為鄰避設施，國有土地取得容易，固然重要，但區位條件、社會及經濟因素亦需考量，此非僅土地利用學理的主張，更是實務運作必要的舉措，建議要有替代方案，並擴大公民參與。（作者為退休公務員）