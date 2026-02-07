快訊

中央地方協力 解焚化爐難題

聯合報／ 王瑞興　南投市
名間焚化爐爭議，南投縣長許淑華表示會克服困難解決問題，讓南投縣有自主處理垃圾的能力。圖／聯合報系資料照片
南投縣府擬在名間鄉興建垃圾焚化爐，持續引發地方居民反彈，且有升高趨勢，成為新聞熱議話題。

南投縣該有垃圾焚化爐，相信是多數縣民所樂見。因為，垃圾長期委外，卻始終無法去化，今已囤積卅幾萬噸，還持續增加中，興建焚化爐有其必要。但屬鄰避設施，歷任縣長避之唯恐不及，現任縣長許淑華勇於面對，值得肯定。但兩大問題，值得思考：

一，公共政策必須系統思考。筆者任職國家文官學院時，上級主管機關考試院保訓會認為「系統思考」是高階文官應具的核心知能，特別在晉升簡任公務員訓練規畫此一課程。以焚化爐而言，從土地取得到興建完成的每個細節，在可行性評估時，要能統整性的考量。可惜，涉及公務員的本職學能，往往只能「鋸箭法」式的思考。這種思考，普遍存在中央與地方的施政。例如南投縣山坡地占百分之九十七，被排除作為焚化爐用地選項。其實，依區域計畫相關規定，山坡地容許興建焚化爐，且如經中央審認，其面積得不受山坡地最小開發面積十公頃以上的限制，此節或可考量。

二，中央地方協力解決。行政院核准有償撥用焚化爐所在名間鄉國有土地，只是土地開發許可的必要條件之一，不代表同意焚化爐設置此地，仍應踐行興辦事業、環評及土地開發使用許可審議，尤其坐落特定農業區的農業用地，嚴限變更為非農業使用。筆者曾主管公地撥用與土地變更，熟悉整體作業，且上述明載於相關規定，早可預見卻被忽視。然政府是一體的，面對地方政府困難，欣見環境部的支持，也盼農業部協力解決問題。

南投縣府也需正視問題，焚化爐為鄰避設施，國有土地取得容易，固然重要，但區位條件、社會及經濟因素亦需考量，此非僅土地利用學理的主張，更是實務運作必要的舉措，建議要有替代方案，並擴大公民參與。（作者為退休公務員）

焚化爐 南投縣 公共政策 許淑華
相關新聞

陸釋善意迎川普 我須謹言慎行

習近平和川普通了電話，互相釋放友好的訊息。在去年釜山的川習會後，雙方「外熱內冷，脆弱休兵」，表面看來雙方都很克制，彼此不...

洗選蛋制度將上路 價格誰承擔？

農業部預告自今年七月一日起，要求一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙與早餐店，其雞蛋來源須全面採用洗選蛋，預估將有三百多家公司、...

讓焚化廠回歸客觀環評

聯合報昨天大篇幅報導，南投縣政府規畫在名間鄉建垃圾焚化廠，引起地方民眾劇烈抗爭，環評會上甚至有民眾下跪陳情。廿一世紀的民...

讀家觀點／六層住宅階梯 檢視住宅政策

立法院近日通過《住宅法》修正，明定社會住宅須至少提供兩成作為婚育宅，建立社宅登記平台，提高包租社宅比例誘因，公開租屋市場...

賴政府要學學 台積電的地緣政治藝術

台積電董事長魏哲家日前赴日本首相官邸拜會高市早苗，宣布熊本二廠將升級為三奈米先進製程，這個時間點選得極為精準，就在日本眾...

