讓焚化廠回歸客觀環評

聯合報／ 陳文卿　新竹市
南投縣府將在茶葉原鄉名間建焚化爐，引發當地民眾強烈反彈。圖／聯合報系資料照片
聯合報昨天大篇幅報導，南投縣政府規畫在名間鄉建垃圾焚化廠，引起地方民眾劇烈抗爭，環評會上甚至有民眾下跪陳情。廿一世紀的民主國家，竟仍出現此畫面很不可思議。

上世紀七○年代，國內因經濟起飛而垃圾產生量暴增，導致出現垃圾危機。當時的環保署乃推動「一縣市一焚化廠」政策。各地方垃圾堆積於街頭的現象慢慢化解，而隨著垃圾分類、資源回收成效愈來愈進步，有些地方的焚化廠甚至產生垃圾不夠燒的情況，因此擴大收取事業廢棄物處理。

縣市焚化廠處理事業廢棄物，所收取的進場處理費遠高於家戶垃圾。對縣市政府財庫挹注貢獻頗大，垃圾焚化廠成為某些縣市的金雞母；而焚化廠產生的熱能可發電，甚至提供溫水游泳池使用，並回饋所在地鄰里的居民，多數的焚化廠更轉型改稱為能資源中心。

當然，垃圾焚化廠會衍生包括空氣、廢水等汙染，其中以空氣汙染最重要。包括重金屬、戴奧辛、懸浮微粒，以及酸性氣體等。這幾十年來，焚化與空汙防制技術都已十分進步，由國內各焚化廠的定期監測資料顯示，這些大家所關心的汙染物都已遠低於法規限值，並符合國際標準。

此外，也有些人認為應更努力加強資源回收，就可以不必蓋焚化廠，這是太過理想化的天真想法。事實上，國內的資源回收成效在國際間已名列前茅，但仍有一大部分無法直接回收利用的東西，非得經焚化熱處理不可。更麻煩的是，以往家戶產生的廚餘，有相當大比例供養豬再利用，但最近因非洲豬瘟影響，導致必須焚化的垃圾量暴增，故焚化仍是目前很重要的廢棄物處理設施。

更重要的是，焚化是中間處理程序，一些無法直接再利用，或內含的有害性成分，可經高溫焚化破壞，所殘留的底渣，確認無害成分後，仍可作為營建資材再利用。

興建焚化廠必須有嚴格的環評審查，而環評程序的客觀公正也很重要。開發單位與民眾之間，必須有理性的溝通討論。民眾可以要求新建的焚化廠採取更高、更嚴格的汙染排放標準，並作更密的監督，而非先入為主一味排斥反對。國內各縣市已有好幾十座焚化廠順利運轉多年，也已化解早期一些疑慮，並累積豐富的成功經驗足供借鏡。因此南投縣應可興建一座現代化且優於其他縣市的先進焚化廠，遠比將垃圾掩埋甚至堆積曝曬街頭好多了。

（作者為環保服務業人員）

南投縣 廢棄物 資源回收 環評 垃圾危機 廚餘 戴奧辛
