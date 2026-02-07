賴政府要學學 台積電的地緣政治藝術

台積電董事長魏哲家日前赴日本首相官邸拜會高市早苗，宣布熊本二廠將升級為三奈米先進製程，這個時間點選得極為精準，就在日本眾議院改選前夕、自民黨選情看好之際。更令人玩味的是，魏哲家還帶去高市早苗在二○二一年參選自民黨總裁時出版的著作，書中正是以半導體作為日本經濟強韌化的核心戰略。當高市看到自己的舊作，那瞬間驚訝到「嘴巴大張、眼睛睜大」的表情，成了會面最生動的註腳。

這不僅是一場商業會談，更是一次教科書級的政治公關操作。台積電從被動應付地緣政治壓力，到如今主動運用政治智慧為企業開拓空間，展現科技巨頭如何在大國博弈中游刃有餘。

台積電已成地緣政治家的兵家必爭之地。掌握全球最先進晶圓代工技術的台積電，更是美日歐各國拉攏的戰略資產。但這個「台灣」招牌的企業，既要確保關鍵技術不外流，又得滿足各國政府對半導體自主的渴望，讓台積電處於兩難。

這次日本熊本二廠升級三奈米的決定，引發台灣的憂慮。在野黨質疑台灣的「矽盾」已「破窗」，護國神山不再只護衛台灣，三奈米製程外移被視為質變訊號，完全牴觸「先進製程要留在台灣」的戰略目標。這種擔憂並非全無道理，但若仔細分析台積電的全球布局，會發現這是一個更複雜的戰略考量。台積電在台灣南科的三奈米產能已經被客戶訂單塞爆，將部分產能移往日本，既可以紓解產能壓力，又能滿足日本政府的核心戰略需求。更重要的是，這個決定切中了日本填補先進製程空白的迫切需要，一箭雙雕，既分散了風險，又贏得了合作夥伴的信任。

經濟部長強調，即使台積電在日本建立先進製程，海外先進產能比重頂多增加一兩個百分點，台灣在全球先進製程產能中仍維持八成占比。這個數字或許能暫時安撫疑慮，但關鍵在於台積電是否仍將最先進、最賺錢的製程技術留在台灣。從目前的布局來看，台積電在台灣持續投入二奈米甚至更先進製程的研發，這才是「矽盾」的真正核心。

地緣政治的急遽變化和科技發展速度，讓台積電站上風口。但化解各方壓力靠的不僅是技術優勢，更是資源分配的智慧與政治手腕的靈活運用。這種智慧值得賴政府借鏡，面對複雜的內外挑戰，少一點對抗、多一點智慧，才能在變局中找到出路。（作者為台北商業大學榮譽講座教授）