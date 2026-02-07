不捧軍售？ 台灣只想活下來

親愛的山姆大叔們，近來不少國會山村民紛紛痛斥台灣「抵制軍購、弱化國防」，這類話語，真是「痛在台灣身上，笑在中國臉上，傷在美國心上」。

各位美國朋友們，當看到台灣開始自己做飛彈、造無人機，你們心裡可能五味雜陳，但，這不是要跟美國分手，這是要成為更好的隊友。想像一下，如果你家隔壁住了一個天天放話要來「串門子」的鄰居，而且他家有全世界最大的撬鎖工具箱，這時候你會怎麼做？

選項A：完全依賴遠方朋友快遞來、要等好幾年才到貨的門鎖；選項B：自己學會裝、換鎖，甚至設計更適合自家門型的防盜系統。台灣會選B，不是因為不信任快遞，而是因為當危險來敲門時，快遞可能還在太平洋上漂著。

這是零和遊戲嗎？不，這是雙贏。當台灣有無人機研發能力，就能快速迭代、適應台海獨特地形；當台灣國防工業成熟，甚至能成為美國的備援生產基地。印太地區多一個會做精密武器的盟友，不香嗎？這是「保險加保險」。

一九五○年代的韓國完全依賴美援，但一九七○年代朴正熙有個驚人決定：自己造武器。美國當時也是擔心、質疑、甚至施壓。但韓國咬牙推進，成功研發Ｋ１坦克、推出ＫＦ－16，開發Ｋ９自走砲，現在賣到全世界。如今美韓同盟比冷戰時期更牢固，雙方在導彈防禦、太空軍事上深度合作；韓國國防工業甚至能「反哺」美國。更妙的是，當波蘭向韓國大量採購武器時，美國還樂見其成，因為強化北約東翼，符合美國戰略利益。

親愛的美國，你們當年支持以色列自主研發，現在以色列是你們最鐵的兄弟；你們默許韓國發展國防工業，現在韓國是印太戰略的支柱；為什麼輪到台灣標準就變了？我們要的不多：讓台灣做反艦飛彈、發展無人機群；該買的Ｆ－16、愛國者，台灣照樣買，因為相輔相成戰力更強！

老祖宗流傳的智慧名言「授人以魚，不若授人以漁」，給台灣魚吃，不如教台灣捕魚。更何況，台灣現在想的是「自己學會捕魚，然後和你一起去捕更大的魚」。

親愛的美國，你們很忙，中東要顧、歐洲要管、太平洋還要巡。所以拜託讓台灣分擔一點壓力好嗎？當台灣說要「國防自主」，不是要推開你們的手，而是要站穩自己的腳，這樣才能和你們並肩作戰，而不是永遠躲在你們身後。一個自立自強的台灣，才是個你們真正可以信賴的夥伴。

台灣不是要當軍火商的競爭對手，只是想活下來！所以，山姆大叔，下次當有議員抱怨台灣「不夠捧場」時，請幫忙澄清：台灣沒有抵制軍購，只是在為自己的生存買保險；台灣沒有排擠美國，台灣只是在成為更好的盟友。畢竟，在這個世界上，沒有人比我們更在乎台灣的國防，因為那是我們的家，我們的命。（作者為國安局前局長）