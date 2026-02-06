聽新聞
0:00 / 0:00

非長照人員「搶工作」 變相剝削居服員

聯合報／ 趙福園　新北市

聯合報報導「長照3.0」上路三大挑戰，筆者必須為長照重要支柱的照顧服務員發聲，並拒絕衛福部藉由將居家服務區分為核心與非核心，而變相剝削居服員的工作權利。

長照以居家服務為大宗，但居家服務員的收入是依衛福部公告的「長期照顧服務申請及給付辦法」訂定之價格。該辦法的前身是一○六年公告的「長期照顧（照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務、居家無障礙環境改善服務）給付及支付基準」，多年來修正卻未調整價格，導致居服員低薪也毫無品質可言。

筆者曾接到一位失智長者的服務，只求案主三餐有東西吃，於是個管師擬定居家服務的照顧計畫，即早、中、晚代購餐食；筆者的薪資是拆帳制，衛福部訂定代購價格為一三○元，筆者領六成，亦即服務這位長者，一天可領到二三四元。但這位失智症長者每天都跑出去買餐食，筆者照預定時間送餐過去，個案往往都不在家。

筆者總是盡責去個案常去的便當店尋找，確認個案安全並將餐食吃完、每天將服務狀況回報，並與督導討論，認為照顧計畫應該是早中晚實施陪伴服務，陪案主買餐、用餐。但向個管師回報時，其告知計畫變更有限次數、不能短期變更，於是筆者做了一陣子的代購兼不時尋覓個案的功德，終於可以提供個案所需的服務，每天陪著個案快樂買餐食、歡喜回家吃飯。

「陪伴外出」價格為一九五元、「陪伴服務」價格為一七五元。這個個案把筆者的工作時間變得零碎，加上不能違反勞基法，筆者做六天必須休息一天；筆者休息的那一天，因為是不同的居服員，個案就會混亂，導致隔天又要上演尋人戲碼。筆者一個月薪資只有一五九八四元，卻仍心甘情願，只為給這位失智症長者活下去的動力。

有少數居服員只想著代購服務價格低，寧可不接，或代購遇到案主不在家就掛在家門口，不然就是回報督導「服務未遇」，可以收比代購價格更高的「未遇費用」，如此只會劣幣驅逐良幣。居服員薪資尚有「長期照顧服務申請及給付辦法」，日照中心與據點的照服員薪資更是低薪，還要肩負設計課程等責任，導致長照人力總是不足。

如今衛福部為了彌補長照人力不足，竟將居家服務的家務協助、陪同外出、代購、餐食照顧等列為「非核心項目」，讓非長照人員執行長照服務，違反「長期照顧服務申請及給付辦法」規定；更利用打折的價格減輕民眾的部分負擔費用，藉此吸引民眾。但由未受過訓練人員提供服務，品質實在存疑。

政府讓非長照人員與合法居服員「搶工作」，不但斲喪居服員的從業福利與意願，也影響長照使用者的權利。呼籲衛福部提高照服員薪資、訂定服務分級制度，才是良策。

（作者為照顧服務員）

長照 居服員 衛福部 失智症 照服員 部分負擔
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

心理諮商跟諮詢有什麼差別？我適合哪種？

長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

許聖梅抱百萬現金救婆婆卻無權申請病歷 親揭長照媳婦心酸

衛福部：長照基金餘額超過2,000億

相關新聞

台灣應拿出產業實力交流

國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」甫落幕，大陸文化和旅遊部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，消息一...

好老師難得 總統何妨以身作則

賴總統上任至今說了很多「驚句」，包括「不是表決票多的就贏」、「在野獨裁」等；二日台北國際書展開幕，賴總統又說「找個好老師...

非長照人員「搶工作」 變相剝削居服員

聯合報報導「長照3.0」上路三大挑戰，筆者必須為長照重要支柱的照顧服務員發聲，並拒絕衛福部藉由將居家服務區分為核心與非核...

從養兒防老到世代自理

報載長照經費收入大幅下降、長照3.0有不足之處，筆者多年前在聯合報〈用長健告別長照〉一文中即曾提出建議。如今失智或失能者...

讀家觀點／解構「九二共識內涵」 打破兩岸僵局

台灣藍綠兩黨昨天又為「九二共識」激烈交鋒。賴總統說，如果有人欣然接受九二共識，表示他一定是「中國人」；國民黨則反擊指九二...

陸釋善意迎川普 我須謹言慎行

習近平和川普通了電話，互相釋放友好的訊息。在去年釜山的川習會後，雙方「外熱內冷，脆弱休兵」，表面看來雙方都很克制，彼此不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。