非長照人員「搶工作」 變相剝削居服員

聯合報報導「長照3.0」上路三大挑戰，筆者必須為長照重要支柱的照顧服務員發聲，並拒絕衛福部藉由將居家服務區分為核心與非核心，而變相剝削居服員的工作權利。

長照以居家服務為大宗，但居家服務員的收入是依衛福部公告的「長期照顧服務申請及給付辦法」訂定之價格。該辦法的前身是一○六年公告的「長期照顧（照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務、居家無障礙環境改善服務）給付及支付基準」，多年來修正卻未調整價格，導致居服員低薪也毫無品質可言。

筆者曾接到一位失智長者的服務，只求案主三餐有東西吃，於是個管師擬定居家服務的照顧計畫，即早、中、晚代購餐食；筆者的薪資是拆帳制，衛福部訂定代購價格為一三○元，筆者領六成，亦即服務這位長者，一天可領到二三四元。但這位失智症長者每天都跑出去買餐食，筆者照預定時間送餐過去，個案往往都不在家。

筆者總是盡責去個案常去的便當店尋找，確認個案安全並將餐食吃完、每天將服務狀況回報，並與督導討論，認為照顧計畫應該是早中晚實施陪伴服務，陪案主買餐、用餐。但向個管師回報時，其告知計畫變更有限次數、不能短期變更，於是筆者做了一陣子的代購兼不時尋覓個案的功德，終於可以提供個案所需的服務，每天陪著個案快樂買餐食、歡喜回家吃飯。

「陪伴外出」價格為一九五元、「陪伴服務」價格為一七五元。這個個案把筆者的工作時間變得零碎，加上不能違反勞基法，筆者做六天必須休息一天；筆者休息的那一天，因為是不同的居服員，個案就會混亂，導致隔天又要上演尋人戲碼。筆者一個月薪資只有一五九八四元，卻仍心甘情願，只為給這位失智症長者活下去的動力。

有少數居服員只想著代購服務價格低，寧可不接，或代購遇到案主不在家就掛在家門口，不然就是回報督導「服務未遇」，可以收比代購價格更高的「未遇費用」，如此只會劣幣驅逐良幣。居服員薪資尚有「長期照顧服務申請及給付辦法」，日照中心與據點的照服員薪資更是低薪，還要肩負設計課程等責任，導致長照人力總是不足。

如今衛福部為了彌補長照人力不足，竟將居家服務的家務協助、陪同外出、代購、餐食照顧等列為「非核心項目」，讓非長照人員執行長照服務，違反「長期照顧服務申請及給付辦法」規定；更利用打折的價格減輕民眾的部分負擔費用，藉此吸引民眾。但由未受過訓練人員提供服務，品質實在存疑。

政府讓非長照人員與合法居服員「搶工作」，不但斲喪居服員的從業福利與意願，也影響長照使用者的權利。呼籲衛福部提高照服員薪資、訂定服務分級制度，才是良策。

（作者為照顧服務員）