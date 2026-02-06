從養兒防老到世代自理

報載長照經費收入大幅下降、長照3.0有不足之處，筆者多年前在聯合報〈用長健告別長照〉一文中即曾提出建議。如今失智或失能者愈來愈多，今年六十五歲以上的失智或失能人數，已高達一三四萬餘人，造成許多家庭的嚴重負擔。許多人寄望政府力量來幫忙減輕長照家庭的負擔，然而從未來學的角度，推動任何政策首先須考慮社會永續。以健保與長照制度為例，假如均不能永續，將造成家庭和社會的嚴重負擔，數字告訴我們，健保與長照經費都已亮起紅燈，問題的形成肇因於人口結構從「金字塔」逆轉成「倒金字塔」。

工業社會建立的諸多制度，如退休、健保、長照等，都建立在金字塔型的人口結構；在此人口結構下，繳交費用的人多、領取費用的人少，制度當然能夠永續。一旦人口結構轉變成倒金字塔，繳費的人愈來愈少、領取的人愈來愈多，那不論什麼制度都會崩解。

因此，筆者提出「能讓多元路徑並存、各司其職的制度視野」的觀念。「世代自理」是以主動的態度進行兩件事：首先，每個人要主動維持健康，只有各世代負擔自己的健保及長照支出，才有辦法解決問題，也就是讓自己繳交的健保費及長照費用，高於健保及長照給付的費用。長期健康，繳交的健保費用即可高於看病的健保給付。長照亦然，台灣人平均壽命約八十點八歲，臨終前平均臥床卻高達七點五年，政府的長照勢將無法永續經營。

芬蘭、奧地利等國早就看出解決之道，國民維持長期健康，政策上推動國民有能力健康自主，直到臨終前兩周；只要將照顧所需的七點五年縮短到兩個星期，自然能解決長照問題。芬蘭等國的政策，是將國家資源大多用於推動健康促進，及醫療前端的預防而非後端的治療，這不僅減少巨額的健保給付，也縮短臨終照護時間。

「世代自理」第二項，是規畫自己到生命終點的一切事項，包括生活及醫療照護費用。以往農業社會是「養兒防老」，然農業社會平均壽命不到六十歲，且兒女眾多，照顧長輩壓力不大；現代社會嚴重少子化，給下一代極大壓力。養兒防老是被動的，世代自理卻是主動的、由自己負責，主動照料自己的生活、飲食、起居、運動，以維持健康，以規畫人生到終點的坦然旅途。

聯合報「跨越七十高牆－自立老年」專題報導，七十八歲的曹愛蘭教授，用新觀念將老年主權握回手中，尋得生命的自由。報導中提到一位退休教授，太太過世後，在美國的兒子無法放棄在美國的生活，不能回台灣照顧他，只能安排他到養老機構。該教授對此非常憤怒，每次兒子回國探望時，他都轉身面對牆壁不願與兒子說話，以至含恨離世。

曹愛蘭教授的觀念就是「世代自理」，她也有兒子在美國定居，但她認為老年必須自立、自己照顧自己，也規畫了良好的終老人生方案；甚至叮嚀兒子，平時相互關心即是美好，不必到時候專程趕回來告別「見最後一面」。終老規畫得當，社會減少了醫療及長照負擔，和下一代的關係亦和諧又溫馨。是該轉念、建立「世代自理」新觀念了。

（作者為台北教育大學前校長）