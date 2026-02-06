讀家觀點／解構「九二共識內涵」 打破兩岸僵局

台灣藍綠兩黨昨天又為「九二共識」激烈交鋒。賴總統說，如果有人欣然接受九二共識，表示他一定是「中國人」；國民黨則反擊指九二共識和一國兩制無關，亦與統一扯不上邊。以歷史明辨是非，或可找出兩岸解凍的方式。

一九九二年三月，兩岸兩會在北京舉行第一次工作性商談，議題為「海峽兩岸公證書使用」和「開辦海峽兩岸掛號函件遺失查詢及補償」，並沒有討論兩岸政治關係定位；性質是「民間團體」的海基會並根據「國統會」的〈關於一個中國的涵義〉決議，表述台灣對「一個中國」的立場。

同年三月卅日，大陸海協會常務副會長唐樹備表示，要明確海峽兩岸交往中的事務性問題是「中國人的內部事務」，只有堅持「一個中國」原則；認為雙方對堅持一中沒有分歧，亦見之於台灣當局公布的有關文件；大陸方面提出在事務性商談中要雙方表明堅持一中的態度，並不是要與海基會討論一個中國的涵義為何。

同年十月，海協會、海基會在香港會談，圍繞如何在事務性商談中表述「兩岸均堅持一個中國原則」，但沒有就「一個中國原則」簽署協議。畢竟兩會商談不是兩岸政府間的接觸與談判，支撐不了高度政治性議題的協商。

香港會談後的同年十一月三日，海基會去函通知海協會，同意「以口頭聲明方式各自表達」。十六日，海協會致函海基會「我會擬作口頭表述的要點、函告貴會：海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」。

十七日，台灣陸委會指定海基會副秘書長李慶平舉行記者會稱，台灣方面一貫立場是事務性協商不應涉及一個中國的政治性議題，因此在十月下旬授權海基會法律處處長許惠祐，於香港與海協會商談時，對口頭表述一個中國提出「八項方案」，對方也提出「五項方案」；海協會十一月十六日又提出第六個方案，事實上雙方已對「一個中國」各自有了明確表達。

同年十二月三日，海基會致函海協會：「我方始終認為，兩岸事務性之商談，應與政治性之議題無關，且兩岸對一個中國之涵義，認知顯有不同」。

從上可知，「九二共識」是兩會在一九九二年進行事務性協商時，就「如何以口頭方式表述一個中國」進行的磋商；故海峽兩岸都有闡述權，大陸不宜一味堅持單方定義，應允許台灣作出不同解釋。

如果大陸同意台灣海基會派出代表，與海協會一起研討「九二共識」的涵義，就代表大陸釋出善意；當然，台灣方面也應積極回應。建議海基會應舉行記者會，再次說明海基會於一九九二年十二月三日致大陸海協會的函電全文，同時提及海協會於同年十一月十六日致海基會的函電內容，並要求兩會共同研討「九二共識」的涵義。

兩會如能根據一九九二年商談的史實及函電內容，一起分析梳理，就是對九二共識進行解構。若兩會形成一致的觀點，甚至可以提出替代名詞。打破兩岸因九二共識形成的僵局，需靠耐心與包容。

（作者為旅加國際法學者）