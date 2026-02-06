台灣應讓川習「交易不起」

美國總統川普將於四月訪問中國。美中雙方元首在四日晚間再次透過電話會談，川普表示中方考慮進一步採購農產品，包括本季將大豆採購量提高至二千萬噸；習近平則重申台灣是中國領土，美方必須慎重處理對台軍售問題。

國際輿論對於此次會談，多半聚焦於中美關係是否出現轉圜、美中是否重啟高層互動；但對台灣而言，更現實也更殘酷的問題是，當中美重新坐上談判桌，台灣究竟是牌手，還是籌碼？

川普從來不是意識形態型的政治人物，而是徹底的交易型政治家。從他任期的表現即可看出，無論是對中國的貿易戰，對北約盟國的「保護費」論，對烏克蘭的停火談判，對格陵蘭島的覬覦，或是對盟友安全承諾的反覆搖擺，其核心邏輯只有一個，那就是美國能換到什麼利益。對川普而言，價值、民主、理念，從來只是談判時的工具，而非不可退讓的底線。因此，川普四月訪中，幾乎可以確定不是為了對抗中國，而是為了「重談條件」。貿易、科技、供應鏈、金融秩序，乃至地緣安全，都可能成為交易項目。而台灣，正好位於這些議題的交集點上。

長期以來，台灣社會習慣將自身定位為「民主防線」、「第一島鏈的關鍵」，並深信只要緊跟美國，就必然會站在歷史的正確一邊。然而，國際政治從來不是道德競賽，是權力與利益的平衡。當美國需要穩定中美關係、降低戰略消耗時，台灣的重要性非「無可取代」，而是被「精心計算」的。換言之，台灣是否能夠具有足夠籌碼，將決定自己在牌桌上的位置。

問題在於，近年來台灣的籌碼正在單一化，甚至弱化。民進黨政府過度將安全與外交押注在單一大國美國，卻未能同步累積自主的戰略價值，反而使台灣在談判過程中愈來愈被動。當台灣只剩下「對抗中國」這一張牌，而這張牌是否打得出去、值不值得出，卻掌握在美國手中時，台灣的地緣風險自然急遽升高。

更值得警惕的是，台灣內部長期以「抗中保台」作為萬用政治語言，卻對國際現實「選擇性失明」。對於美國政局的變化、川普主義所帶來的衝擊，往往沒有透過內部的嚴肅討論，而是簡化為情緒動員；彷彿只要高喊價值口號，就能免於被交易的命運。然而，川普訪中，卻是台灣不能不面對的政治現實。若中美能在某些議題上達成默契，台灣是否仍能被視為「不可觸碰的紅線」，恐怕不再是理所當然。

真正成熟的國家戰略，不會寄望於他國的善意，而是建立在自身不可替代的價值上。台灣若要避免成為談判桌上的籌碼，就必須讓自己成為「交易不起」的存在，不只是軍事上的風險成本，更包括經濟、科技、半導體、區域穩定與兩岸互動的關鍵角色。

這意味著，台灣需要重新思考對外關係的彈性與深度，而非將所有選項鎖死在單一的「抗中」牌。兩岸對話不等於投降，雙邊交流也不等於屈服；相反地，兩岸缺乏選項、拒絕溝通，才是讓台灣淪為他人籌碼的下下之策。

川普四月訪中對台灣的影響如何，仍有變數。但可以確定的是，國際牌局正在重新洗牌。當大國開始重新計算成本與利益時，台灣若仍沉浸在自我感覺良好的戰略幻覺中，恐怕連上桌的資格都未必掌握在自己手裡。我們真正該問的不是川普會不會出賣台灣，而是我們的手上，究竟有沒有值得被尊重的籌碼？（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）