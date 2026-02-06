聽新聞
0:00 / 0:00

台灣應讓川習「交易不起」

聯合報／ 汪志雄　美國伊利諾州

美國總統川普將於四月訪問中國。美中雙方元首在四日晚間再次透過電話會談，川普表示中方考慮進一步採購農產品，包括本季將大豆採購量提高至二千萬噸；習近平則重申台灣是中國領土，美方必須慎重處理對台軍售問題。

國際輿論對於此次會談，多半聚焦於中美關係是否出現轉圜、美中是否重啟高層互動；但對台灣而言，更現實也更殘酷的問題是，當中美重新坐上談判桌，台灣究竟是牌手，還是籌碼？

川普從來不是意識形態型的政治人物，而是徹底的交易型政治家。從他任期的表現即可看出，無論是對中國的貿易戰，對北約盟國的「保護費」論，對烏克蘭的停火談判，對格陵蘭島的覬覦，或是對盟友安全承諾的反覆搖擺，其核心邏輯只有一個，那就是美國能換到什麼利益。對川普而言，價值、民主、理念，從來只是談判時的工具，而非不可退讓的底線。因此，川普四月訪中，幾乎可以確定不是為了對抗中國，而是為了「重談條件」。貿易、科技、供應鏈、金融秩序，乃至地緣安全，都可能成為交易項目。而台灣，正好位於這些議題的交集點上。

長期以來，台灣社會習慣將自身定位為「民主防線」、「第一島鏈的關鍵」，並深信只要緊跟美國，就必然會站在歷史的正確一邊。然而，國際政治從來不是道德競賽，是權力與利益的平衡。當美國需要穩定中美關係、降低戰略消耗時，台灣的重要性非「無可取代」，而是被「精心計算」的。換言之，台灣是否能夠具有足夠籌碼，將決定自己在牌桌上的位置。

問題在於，近年來台灣的籌碼正在單一化，甚至弱化。民進黨政府過度將安全與外交押注在單一大國美國，卻未能同步累積自主的戰略價值，反而使台灣在談判過程中愈來愈被動。當台灣只剩下「對抗中國」這一張牌，而這張牌是否打得出去、值不值得出，卻掌握在美國手中時，台灣的地緣風險自然急遽升高。

更值得警惕的是，台灣內部長期以「抗中保台」作為萬用政治語言，卻對國際現實「選擇性失明」。對於美國政局的變化、川普主義所帶來的衝擊，往往沒有透過內部的嚴肅討論，而是簡化為情緒動員；彷彿只要高喊價值口號，就能免於被交易的命運。然而，川普訪中，卻是台灣不能不面對的政治現實。若中美能在某些議題上達成默契，台灣是否仍能被視為「不可觸碰的紅線」，恐怕不再是理所當然。

真正成熟的國家戰略，不會寄望於他國的善意，而是建立在自身不可替代的價值上。台灣若要避免成為談判桌上的籌碼，就必須讓自己成為「交易不起」的存在，不只是軍事上的風險成本，更包括經濟、科技、半導體、區域穩定與兩岸互動的關鍵角色。

這意味著，台灣需要重新思考對外關係的彈性與深度，而非將所有選項鎖死在單一的「抗中」牌。兩岸對話不等於投降，雙邊交流也不等於屈服；相反地，兩岸缺乏選項、拒絕溝通，才是讓台灣淪為他人籌碼的下下之策。

川普四月訪中對台灣的影響如何，仍有變數。但可以確定的是，國際牌局正在重新洗牌。當大國開始重新計算成本與利益時，台灣若仍沉浸在自我感覺良好的戰略幻覺中，恐怕連上桌的資格都未必掌握在自己手裡。我們真正該問的不是川普會不會出賣台灣，而是我們的手上，究竟有沒有值得被尊重的籌碼？（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

美國 川普 習近平 北約 抗中保台
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

比特幣跌穿7.1萬美元！監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

從拒止戰略 看川普的國安交易邏輯

相關新聞

台灣應拿出產業實力交流

國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」甫落幕，大陸文化和旅遊部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，消息一...

好老師難得 總統何妨以身作則

賴總統上任至今說了很多「驚句」，包括「不是表決票多的就贏」、「在野獨裁」等；二日台北國際書展開幕，賴總統又說「找個好老師...

非長照人員「搶工作」 變相剝削居服員

聯合報報導「長照3.0」上路三大挑戰，筆者必須為長照重要支柱的照顧服務員發聲，並拒絕衛福部藉由將居家服務區分為核心與非核...

從養兒防老到世代自理

報載長照經費收入大幅下降、長照3.0有不足之處，筆者多年前在聯合報〈用長健告別長照〉一文中即曾提出建議。如今失智或失能者...

讀家觀點／解構「九二共識內涵」 打破兩岸僵局

台灣藍綠兩黨昨天又為「九二共識」激烈交鋒。賴總統說，如果有人欣然接受九二共識，表示他一定是「中國人」；國民黨則反擊指九二...

陸釋善意迎川普 我須謹言慎行

習近平和川普通了電話，互相釋放友好的訊息。在去年釜山的川習會後，雙方「外熱內冷，脆弱休兵」，表面看來雙方都很克制，彼此不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。