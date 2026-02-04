聽新聞
0:00 / 0:00

走進書展 閱讀在世代間流動

聯合報／ 黃瑞彬　新北市（作者為文字工作者）

本次台北國際書展首日即湧入大量人潮，最令筆者印象深刻的是「徐宗懋圖文館」攤位中，學生與長輩並肩坐在觀眾席聽講，以及集結獨立出版聯盟與獨立書店的展區，感受閱讀在世代間流動。

獨立書店是台灣重要的文化風景，如今僅剩不到四百家；出版業的寒冬早已不是新聞，更令人憂心的是閱讀風氣的流失。當閱讀逐漸退出人們的日常生活，書展的意義究竟是什麼？

答案或許藏在獨立書店展區。有些書，隨著生命經驗反覆閱讀，每次都有新的體會；有些書成為命運的分岔點，引領人走上不同的方向；也有些書，讓迷惘之人暫時停下腳步重新整理自己。閱讀不只是知識的累積，而是理解自我與世界的方式。

閱讀是面對不安與徬徨的重要支點；閱讀雖不能保證我們的成功，卻讓人生的選擇不至於盲目。在ＡＩ快速發展、短影音主導注意力的時代，唯有讓閱讀深入生活，書展才能成為起點而非終點。期盼每個人都能在書中找到未來，尤其是走進書展的年輕學子，能在此找到自己的方向；因為他們選擇的方向將形塑台灣的未來。

台北國際書展 獨立書店
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台北國際書展第2天 李遠持續逛「一直買」

台北國際書展登場！信誼打造「閱讀森林」 文化部長李遠親訪猛按讚

不藏私！蔣萬安書展27本書單公開 台灣感性、黃仁勳傳入列

2026台北國際書展／故宮展位「泰」美啦！書展設攤鼓勵閱讀與收藏文創小物

相關新聞

鄭習會？ 打動選民才是當務之急

多年前，伊森霍克主演《愛在黎明破曉時》，情節描述一對青年男女在維也納相遇，陷入熱戀，分手時約定半年後同地點再度相見。後續...

國共論壇 為兩岸和平尋新路

已中斷九年的「國共論壇」昨日在北京展開。雖然此次論壇定位為兩黨的智庫交流，但對於近年來台海面臨兵凶戰危的局面，國共兩黨能...

任公職 陸配放棄中國籍的矛盾

內政部要求遞補民眾黨不分區立委的陸配李貞秀，應在就職前放棄「中國國籍」，並於到職前一年內提出喪失「中國國籍」的證明文件，...

從論壇聚焦產業 看兩岸合作必要

國民黨副主席蕭旭岑和國民黨智庫國政基金會副董事長李鴻源率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」（國共智庫論壇），可說具有...

台灣應拿出產業實力交流

國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」甫落幕，大陸文化和旅遊部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，消息一...

學術亂象 國科會當自省

國科會主委吳誠文日前批評各大學只在意衝刺世界排名，並稱「追逐論文篇數很可笑」。他昨天雖透過臉書道歉，但各界仍須正視問題根...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。