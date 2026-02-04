走進書展 閱讀在世代間流動

本次台北國際書展首日即湧入大量人潮，最令筆者印象深刻的是「徐宗懋圖文館」攤位中，學生與長輩並肩坐在觀眾席聽講，以及集結獨立出版聯盟與獨立書店的展區，感受閱讀在世代間流動。

獨立書店是台灣重要的文化風景，如今僅剩不到四百家；出版業的寒冬早已不是新聞，更令人憂心的是閱讀風氣的流失。當閱讀逐漸退出人們的日常生活，書展的意義究竟是什麼？

答案或許藏在獨立書店展區。有些書，隨著生命經驗反覆閱讀，每次都有新的體會；有些書成為命運的分岔點，引領人走上不同的方向；也有些書，讓迷惘之人暫時停下腳步重新整理自己。閱讀不只是知識的累積，而是理解自我與世界的方式。

閱讀是面對不安與徬徨的重要支點；閱讀雖不能保證我們的成功，卻讓人生的選擇不至於盲目。在ＡＩ快速發展、短影音主導注意力的時代，唯有讓閱讀深入生活，書展才能成為起點而非終點。期盼每個人都能在書中找到未來，尤其是走進書展的年輕學子，能在此找到自己的方向；因為他們選擇的方向將形塑台灣的未來。