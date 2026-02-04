聽新聞
好老師難得 總統何妨以身作則

聯合報／ 孫家瑞　新北市（作者為金融分析師）

賴總統上任至今說了很多「驚句」，包括「不是表決票多的就贏」、「在野獨裁」等；二日台北國際書展開幕，賴總統又說「找個好老師，不如找本好書」。

韓愈〈師說〉有云：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」宋真宗〈勸學篇〉：「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。」不論是師是書，都有好的、也都有不好的；但書是死的，人是活的，兩者的優點可以並行，並不衝突。台灣近來陸續從實體書店改為網路書店，隨著手機平板普及，好書並不一定能讓大家看見，許多人去書店只是享受氛圍或免費閱讀罷了。

俗話說「經師易求，人師難得」。從小到大，我們大部分人都是從老師身上得到知識，但修省自身、熱情真誠這些特質，書本難以身教。

人們可從網路搜尋引擎中輕易地找到所需的資料，在ＡＩ愈發盛行的同時，書籍可能被取代，但人性不會。根據世界經濟論壇「二○二五年未來工作報告」，未來老師不但不會被取代，二○三○年反而可能增長百分之五以上。

老師能提供價值和情感；好書可以誘發思考、悟道，但陪伴、鼓勵、溫度卻是物品無法複製、更無法代替的。並且，養成讓學子如沐春風的老師，至少是「十年樹木」；「百年樹人」，千金難買好老師。

賴總統過去常援引金庸小說名句，也和姊姊看瓊瑤小說。造就一代文學大師，也需要先依靠學術養成。總統既然愛看書，不如多說些有意義的話；好老師可遇不可求，總統何妨以身作則、做個好老師？

台北國際書展 賴清德
