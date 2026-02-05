台灣應拿出產業實力交流

國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」甫落幕，大陸文化和旅遊部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，消息一出除了旅遊業者關注，也讓人對兩岸融冰有所期待。

從民生觀點視之，論壇共同意見中提及的諸項產業合作，若風險可控，實有很大空間。事實上，在全球政經情勢急遽變化的此刻，如何務實以產業交流為基礎，避免意識形態制約政策，已經是台灣必須面對的當務之急。

隨著美國進入川普二點○，展現更為強烈的掠奪性擴張的「唐羅主義」以來，各民主國家開始重新檢視與美關係，例如加拿大總理卡尼呼籲應該放棄「順從就能換取安全」的幻想，並強調世界中等強國必須團結；德國總理梅爾茨則公開對美喊話「可以是盟友，但絕不屈從」。各國不但開始思考大國競逐下新的生存之道，更以具體的行動進行避險。

去年迄今，法國、愛爾蘭、韓國、加拿大、芬蘭、英國、德國…各民主國家領袖，在暌違多年後開始或即將赴陸。值得注意的是，這些國家元首赴陸時該國重要企業亦紛紛隨行。這樣的趨勢反映了一個現實：即在川普二點○的掠奪性思維下，許多國家希望透過和大陸的更多經貿合作，創造與美國博弈的籌碼。

當世界各國進行戰略調整甚至轉向時，台灣應以產業實力作為與陸互動的槓桿，一方面作為因應全球「與陸交往潮」的備案，更重要的是，藉此撬動台灣利益最大化。大致盤點，相對大陸，台灣產業仍然存在幾大優勢：

首先，台灣以半導體為主的資通訊產業，乃至作為第五次工業革命核心驅動力的人工智慧相關供應鏈，都掌握了絕對的市占率和技術壁壘。在大陸以「新質生產力」作為產業升級轉型，以及結構調整的關鍵動力之際，台灣的高科技供應鏈可作為大陸產業發展的關鍵節點。

其次，除了半導體，台灣在精密機械、航太零組件、功能性紡織、自行車及高端醫療器材等領域，已形成一批世界級的「隱形冠軍」。這些隱形冠軍所提供的高階零組件與精密材料，以及台灣產業的供應鏈管理能力、跨境生產靈活性等，在大陸由「製造大國」邁向「製造強國」過程中，都可扮演重要角色。

再次，台灣具全球前沿的醫療水準，以及「以人為本」的醫院管理與服務文化，是再好的硬體設備也難以複製的軟實力。對大陸來說，台灣的醫院管理模式、醫療人才培訓以及長照經驗，都是很好的參照座標。在既有規範下，台灣應適度放寬陸籍人士來台接受醫美甚至醫療，為台灣的生醫產業注入活水，並強化台灣的健康話語權。

最後，台灣基於生活風格的文化產品、設計理念，所呈現的優雅與品味，對大陸來說仍有吸引力。因此，透過專業交流讓大陸民眾來台體驗寓於生活的文創，不但可增進大陸對台灣的了解，亦可以降低兩岸不必要的敵意。

當世界各國、甚至包括美國都急於與大陸接觸、合作的二○二六年，台灣應思考的是：面對大陸，如何透過產業實力，開創對陸交流空間；如此，才是揚棄「扈從」與「抗衡」二元對立，走出第三條路的最好方式！

（作者為工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授）