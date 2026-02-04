鄭習會？ 打動選民才是當務之急

多年前，伊森霍克主演《愛在黎明破曉時》，情節描述一對青年男女在維也納相遇，陷入熱戀，分手時約定半年後同地點再度相見。後續劇情是，半年時間到了，女方因家中有事無法前往，這段姻緣一錯過就十年，兩人各自婚嫁。愛情是這樣，即使情愫熱烈如天雷勾動地火，有何權力要求別人等待？這就是現在的國民黨。

相較於民進黨已完成縣市長初選與提名，緊鑼密鼓打起選戰，國民黨許多縣市連究竟誰要出征都不確定，而藍白選民裡面有半數對國民黨毫無感情，願意等國民黨多久呢？倘若國民黨錯失這次贏的契機，十年後就不知在哪了！

政治比愛情更難，得讓對你冷淡、毫無感情的人喜歡你、支持你、等待你，至少在走進投票所裡的半分鐘相信你，但如何讓民眾無悔無怨給出手中珍貴一票？在台灣實證多年的方法是「賭爛票」！也就是說，人們並非選賢與能，並非支持理念相同者，而是為了怕「仇恨值」高的人當選，必得「棄保」、把自己的未來託付給無感的人，以防止更討厭的人當選。所謂「藍白合」就立基於此，其本質就是犧牲，但只要是人就會衡量回收，會斟酌自我犧牲是否值得；也唯有先思考功利之本質，才能理解藍白合。

說說實際例子，筆者與友人漫步在嘉義市中心，看到大手筆的巨幅選舉看板，向朋友解釋，那是國民黨「有意」角逐市長的人，但尚未得到黨提名；另方面，民眾黨已在嘉義市提名張啓楷，柯文哲數度來助選，且對國內和國際議題都精準回答記者提問，人氣之旺，甚至打算代表民進黨參選議員的人都到場插花。國民黨在嘉義市目前的進度，黨內尚未擺平，先起跑的人為何日後得禮讓姍姍來遲協調的黨中央呢？一兩個月後等國民黨推出人選，已造勢幾個月的人又豈願放棄？難道要演出龜兔賽跑的鬩牆荒謬版？或情緒勒索的黨員同志大義版？

國民黨這種老大心態，在新北市、台中市等縣市也很明顯。新北市長人選的「李劉會」、台中的「江楊會」，若非只聞樓梯響，就是不歡而散，連誰要出來選都喬不定，國民黨到底在慢條斯理什麼？是自認為號令天下的關鍵老大？或以為鄭麗文能去北京見習近平就足以撐起選局？國民黨似未體認到，民進黨把柯文哲從牢裡放出來，就是算準他帶民眾黨打仗！民眾黨也明白，唯有往南跨越濁水溪，不拱手讓予國民黨，自己才能續命，不至於變「小藍」；所以柯文哲說，與其「藍白合」不如「藍白分」，各自登山，那麼國民黨的結局是什麼？

黨員選出鄭麗文當黨主席，只有一個理由，就是要「戰將」領導國民黨打贏選戰。如今，黨中央不該糾結於親美、親中立場等等意識形態，而該把選戰現實問題盡快協調清楚、勤走基層、聚焦民生，想想何種議題能真正打動選民，才是距離選舉只剩半年多的當務之急。（作者為教師）