國共論壇 為兩岸和平尋新路

已中斷九年的「國共論壇」昨日在北京展開。雖然此次論壇定位為兩黨的智庫交流，但對於近年來台海面臨兵凶戰危的局面，國共兩黨能夠重啟對話，見面互動，筆者認為國共對話對於兩岸關係有一定的正面作用，也為目前的僵局探尋了另一條可能的出路。

首先，美國除了軍售台灣維持一定的防禦能力，樂見兩岸中國人「自己」和平解決台灣問題，一直都是美國的基本態度，也是台灣方面長期忽略、妄自菲薄的「軟實力」。若能透過對話溝通解決兩岸紛爭歧異、取得一定的話語與自主權，才是真正成功的「保台」，也不需要一天到晚煩惱倘若「台海有事」，美國會不會協防台灣。

其次，對於台灣到底認不認為自己是中國人，大陸與其鎮日宣示立場與框架，不如多加探索、提出能讓台灣人接受的具體可行方案，這樣似乎更有可能達到家人團圓與心靈契合的境界。畢竟「強摘的瓜不會甜」，透過對話溝通交流等有效措施，創造互惠共贏的社會經濟條件；共融大於統戰、平等交流大於各說各話，讓台灣人、特別是年輕一代重新認識中國，也讓兩邊的相互選擇更具空間與彈性。

如同此次帶隊的國民黨智庫副董事長李鴻源所說，二十多年來，由於和對岸學術界、公安部門有合作經驗，發現「人家做的東西在某些地方遠超台灣」；透過專業交流，「台灣可以省掉很多不必要的功夫，營造雙贏」。他並主張「兩岸共同治理『一條河川』」，對岸在治理大川大河工程方面很有經驗，台灣的強項則是在山區河川治理，兩岸可以共同解決淹水問題。

類似的兩岸共同治理，事實上還存在許多發展空間。除了觀光、醫療、防災、水利、ＡＩ、能源等領域，前瞻論壇主要議題還可包括兩岸電商物流、基礎設施、離島建設、文化創意，甚至於棒球運動發展，這些都可得力於兩岸的和平交流，也更能協助並嘉惠台灣年輕人、中小企業、農漁業及一般民眾。

兩岸和平除了有助於鞏固每年從大陸市場賺取的二千多億美元順差，對其他就業人口、服務業及傳統產業，相信也會帶來一定生機。今天若不談，難道要等到明天後悔嗎？（作者為大學教授）