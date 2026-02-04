兩岸治理工具枯竭 才是風險來源

賴總統近日指出，在面對中國威脅時，若不審總預算、不審國防特別預算條例，只進行政黨間交流，對台灣而言是危險的。這種說法表面上是在強調國安，但也暴露了一個更深層的問題：當前兩岸治理的討論，是否已被過度簡化為立場對立，而忽略政策工具本身的完整性。

在民主制度中，國會審議預算本就是制度設計的一部分，目的在於讓重大公共支出經得起檢驗，並非否定國防或阻撓施政。若只因審議程序未符合行政部門期待的節奏，就被視為風險來源，反而容易模糊制度分工，削弱公共決策的可信度。真正的問題，從來不是監督本身，而是監督是否仍被允許存在。

同樣值得釐清的，近來的政治語言，往往將兩岸交流與「不走向世界」直接畫上等號，彷彿只要與中國互動，就必然意味著拒絕國際。然而，多數國家正是在與美國及其盟友合作時，也維持與中國往來。把「與中國接觸」簡化為「背離世界」，不僅與國際現實不符，也無助於理性討論台灣需要的是什麼樣的風險管理工具。

當政府在兩岸間幾乎沒有可運作的溝通管道，卻又將所有風險責任歸因於在野黨的交流行為，反映的恐怕不是立場之爭，而是治理工具的枯竭。交流本身不必然帶來安全，但完全失去交流的能力，會讓風險管理只剩下口號。愈來愈多國家已意識到，單點依賴本身就是高風險。正因外部環境動盪，治理者更需保留多元工具與政策彈性，而非將複雜的安全議題壓縮成忠誠測驗。

對台灣而言，真正的安全不只是武器與盟友的總和，更來自制度是否仍能承受質疑、修正錯誤。當交流被等同為背叛、監督被視為危險，表面上或許能凝聚情緒，卻難以累積長期信任。兩岸治理最值得警惕的風險，並非存在不同聲音，而是逐漸失去處理分歧、管理風險的能力。

