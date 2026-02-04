聽新聞
綠硬與陸切割 怎期待善意回應

聯合報／ 劉宗夏　台北市

賴清德總統三日在台美經濟繁榮夥伴對話記者會中針對兩岸議題表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，只要中國要正視中華民國存在的事實…台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮。這是民眾都很熟悉的民進黨政府官方喊話。

明眼人都知道，這就是一種表演，顯得好像賴政府已經很有善意；如果對岸不接受，繼續打壓恐嚇台灣，那都是對岸的問題。問題是，過去馬英九執政時期，兩岸關係很明顯要比現在和平友善得多，關鍵就在於民進黨政府不遵守中華民國憲法的精神。

因為民進黨政府的「暗獨」路線，根本只是把中華民國當成暫時的外衣，執政者就是想切斷跟中國大陸的任何瓜葛，認定兩岸是兩個互相獨立的國家，並希望大陸接受民進黨政府的史觀，兩岸就能和平共融。但這根本只是自說自話。

對岸立場一直以來也踩得很硬，回到一個中國、九二共識的基礎才有得談。的確，北京會打壓台灣的國際空間，但在國民黨執政時期相對和緩，因為國民黨能基於一中，與對岸暫時擱置其他爭議，進行和平有序的交流。

回到一個中國，不是因為我們被中共恐嚇所以屈服，而是因為中華民國的國體本就是如此！不然也不會有陸委會、也不會有兩岸人民關係條例；民進黨硬要把台灣跟大陸切割，這樣做怎麼可能期待對岸會有善意回應？

賴清德總統去年公開把對岸定義為「境外敵對勢力」，內政部長劉世芳還說要讓賴清德做「台灣國的主人」，民進黨政府自己都不尊重中華民國的體制，不肯接納並面對中華民國的根源，還要教對岸面對、接受中華民國存在的事實嗎？

（作者為金融分析者）

