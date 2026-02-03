兩岸和平 百姓的願望不是口號

身為一生戎馬的「老兵」，從年少穿上軍裝，到如今鬢白已過九旬，看過戰爭的殘酷，也嘗過分離的苦。槍聲一響，最先倒下的不是敵人，而是親情；砲火一起，最受傷的從來不是將領，而是百姓。走過兵馬倥傯的歲月，我深信兩岸和平不是口號，而是所有百姓的心願。

高希均教授曾言，願意為兩岸和平鋪路是真正的英雄；作家龍應台說「和平不能外包」，和平不是空泛的許願，而是智慧型的「國家風險管理」。聽在我這個老兵耳裡，不是學術高論，而是人生實話。

我尤其記得海基會前董事長吳豊山的忠告—兩岸若真走到兵戎相見，不會是「大砲打小鳥」，而是「火車對撞」，兩邊都粉身碎骨。我聽了心裡一震，因為戰場我走過，知道那不是比喻而是事實。戰爭沒有贏家，只有無辜的人遭到犧牲。

如今海基會換了新董事長，社會大眾對兩岸重啟對話也有期待。回想當年辜振甫、汪道涵坐下來談，至少讓兩岸能坐在一起說話、不開槍。對我們這一代人而言，只要能談、能交流、不流血，其他爭論都還有時間慢慢解決。中華文化講仁愛、和為貴；合則興、鬥則衰，只希望兩岸領導人能多一點悲憫、少一點算計，為百姓留一條路。

和平不是天真、更不是投降，而是一個老兵最樸素的願望—讓年輕人只需煩惱夢想，而不是防空洞與徵兵令。只要我們願意放下仇恨，記得彼此原本就是兩岸同胞。

（作者為八二三砲戰老兵、金門縣前縣長）