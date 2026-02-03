各國與北京結善緣 台灣能例外？

停辦九年的國共論壇將重啟，國民黨副主席蕭旭岑率智庫前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。日前國民黨主席鄭麗文表示「先陸後美」出訪規畫，稱包括美國總統川普在內的世界領袖，都積極希望和習近平見面，這是國家戰略思考。國民黨宜藉外國元首陸續訪陸之時機，向國內外論述兩岸和平話語權。

近半年來，除上周英國首相施凱爾訪陸外，年初南韓總統李在明、芬蘭總理歐爾波、愛爾蘭總理馬丁、加拿大總理卡尼，乃至去年澳洲總理艾班尼斯、印度總理莫迪、西班牙國王菲利佩六世夫婦、法國總統馬克宏等人亦訪大陸。觀察各國領袖訪中發言，甚少提及與美關稅議題，皆著墨於與中國大陸建立多面向合作關係之意願。

值得注意的是，加拿大總理卡尼訪陸期間，二名原在台北訪問的執政黨自由黨眾議員在政府建議下提前離台並表示是為了「避免加拿大外交政策產生混淆」。足見在「一超多強」的世界格局下，各國政要和國會議員皆廣結善緣以分散風險，台灣自不能例外。

目前除駐台十二個大使館外，亦有四十九國和地區在台設有聯絡處或辦事處；彼等除進行例行交流業務和領務外，亦負責蒐集我國政軍經輿情及情資。當賴總統仍將台美關稅談判結果列為重大政績、沾沾自喜之際，孰不知各國或已研判民進黨政府力有未逮之處，隱而不發更令人擔憂。

賴總統平日接見國外訪問團和智庫等人士，彼等係應邀而來、或有求於我方者，主客應答行禮如儀，總統難以聽到肺腑之聲；府方和外交部門事後發布新聞亦以我總統發言為主，國人很難得知外賓訪台的建言。

建議國民黨宜針對當前國際情勢提出強有力的政策說帖，主動洽邀駐台代表和機構進行意見交流。當全球多數國家希望與北京維持穩定關係的同時，訪問大陸的元首或總理卻未遭其國內批評為「賣國」；國民黨尤其應讓各國了解台灣人民重啟兩岸對話和交流的意願。

（作者為退休駐外人員）