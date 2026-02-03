讀家觀點／聯合報改版 我想說：謝謝替讀者著想

作為一名生物資訊與醫學工程學系的大學生，我的生活多半圍繞著數據、程式碼與實驗室。然而，在我的日常中，有一個看似傳統卻無可取代的習慣—閱讀《聯合報》。當筆者看到二○二六年二月二日的《聯合報》時，感受到版面與內容上的巨大變化，讓我決定寫下這篇文章，以一位長期讀者的身分，抒發對《聯合報》近期改版的感謝之情。

我從大一下學期開始到便利商店買報，現在是寒假，即將進入大四下學期，已經快三年了。《聯合報》便成為我生活中不可或缺的一部分，它不僅是每日的資訊來源，更像一位陪伴我成長的良師益友。這次改版，也是我讀《聯合報》生涯中，一次印象深刻的見證。

我與《聯合報》的緣分，始於高中國文老師，在那個埋首於教科書的年紀，老師為了讓我們跳脫僵化的課文，時常以《聯合報》上的文章作為課外補充教材。他會帶著我們分析民意論壇文章的結構，並藉此教授我們學測國寫的筆法。

對於這次改版，我想說一句：「我很謝謝《聯合報》報社編輯這麼替我們讀者著想」。在改版說明中，《聯合報》報社提及在「ＡＩ浪潮來襲、資訊量快速膨脹的新時代」，這次的變革是為了「提供值得信賴的新聞判斷與高品質的觀點」。這段話深深觸動了我，因為在資訊真假難辨的今天，一份願意自我革新、堅守內容品質的報紙，對一位習慣多方比較的讀者而言，顯得格外珍貴。

從一個理工科系學生的角度來看，我們被訓練要以嚴謹、實證的態度面對所有資訊。看到報紙將「事實查核」放在如此重要的位置，不僅讓我對新聞的信賴度更高，也感受到媒體在追求真相上的專業與堅持。這份對事實的堅持，也讓我在與朋友討論時事時，能更有信心地提出觀點與證據，而不只是人云亦云。

從大學生活不應只有本科系專業知識的角度來看，新增的文化版提供了一個絕佳的窗口，讓我能接觸最新的藝文動態與深度的文化政策剖析，為我的生活注入了更多跨領域的養分，開拓專業以外的視野。

對我而言，《聯合報》早已超越高中時期作為寫作教材的角色。它是我在大學生活中，獲取深度資訊、進行批判性思考、並與社會保持連結的重要媒介。我深刻體會到，《聯合報》願意投入資源強化事實查核、深化文化報導，是多麼值得肯定。

這次的改版是我看過第二次改版，每一次的改版，都讓我看到一份傳統媒體在數位時代中力求進步的努力。在這個凡事求快的時代，每天花一點時間沉澱下來閱讀紙本報紙，是一種奢侈，也是一種幸福。作為一名年輕讀者，我由衷期待《聯合報》能持續深化其內容品質，而我也會繼續用實際行動支持下去。（作者為大學生）