拉美向右轉 美中角力戰再起

拉丁美洲又一個國家「向右轉」了，中美洲哥斯大黎加剛當選的總統費南德茲女士，屬該國鐵腕右派領袖。去年拉美右派（親美政府）在幾場關鍵選舉獲勝，使得盛行四分之一世紀的拉美「粉紅浪潮」逐漸退去。

今年還有哥倫比亞、秘魯、巴西等國大選；如無意外，前兩國也會向右轉，將影響北京在拉美的擴張。究其原因，除了左派政府執政不力外，美國總統川普強勢干預各國內政是重要因素。日前巴拿馬最高法院撤銷「長江和記」的巴拿馬運河港口經營權，是繼捉拿委內瑞拉總統馬杜洛後的另一個例證，也牽動美中在拉美的角力戰。

拉美於上世紀六○年代，因古巴革命鼓舞左派運動興起，八○年代軍事獨裁者紛紛交出政權，有了「再民主化運動」。九○年代新自由主義政治經濟理論促成「華盛頓共識」；本世紀初以反美為主軸的聖保羅論壇，催生「粉紅浪潮」崛起。

現在拉美再次「向右轉」，從之前巴西的波索納洛、阿根廷的米雷伊；去年厄瓜多的諾波亞、玻利維亞的巴斯，到新當選宏都拉斯與智利總統的阿斯夫拉與卡斯特，都是右派或極右派，標誌著古巴已故強人卡斯楚開創的政治與經濟模式走向謝幕。

拉美好不容易能稍微擺脫美國門羅主義的緊箍，但因左派政府無法有效處理治安惡化、經濟遲滯且貪腐，故使主張強硬打擊組織犯罪的右派，有了相當大的空間，亦給了「唐羅主義」－美國合理化對拉美國家軍事行動的藉口。

然而「唐羅主義」的宗旨是，美國人永遠掌握著西半球的自身命運，而非依靠外國勢力或全球主義機構；美國可以決定西半球所有事務，他國不得插手，如此一來直接衝擊的是中國。中國為了獲得拉美原物料與市場，長期經營該區域的企圖世人皆知。過去廿三年，中國對拉美的融資總額達三○二○億美元，雙邊每年貿易額已達五千億美元，去年增長率近一成。

大陸除了收購拉美的銅、鐵、鋰、金等礦產外，汽車製造業及通訊業也已落地營運，特別是在巴西有比亞迪汽車廠，及上海垣信科技的千帆衛星計畫；遑論亞馬遜雨林有約八千公里的寬頻光纖電纜鋪設，為未來連接秘魯錢凱港的鐵路走廊做準備，更可能擴大至拉美其他卅六餘個與中企有關的港口。

大陸如此大手筆投資拉美，絕不會輕言放棄，所以北京會依據川普交易外交的套路謀定而後動。且川普已表示歡迎中國及印度投資委國石油產業，並已與古巴高層會談；強權的拉美賽局會如何發展，尚待後續觀察。至於我方則須提防川普拿台灣的拉美友邦做為與北京交易的籌碼，因為台灣不在賽局桌上。