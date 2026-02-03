台美關稅協議 短多長空

台美關稅談判終於達成協議，台灣出口美國的稅率降至百分之十五，與日、韓持平，且不疊加最惠國待遇稅率。此份協議表面看來這是台灣在國際貿談判中的重要突破，也象徵美國視台灣為關鍵半導體夥伴。但深層來看，這份協議不只是關稅優惠而已。而是一場以台灣為籌碼的美國產業重組工程。

依協議內容，台灣承諾要在美國進行總額達五千億美元的投資，其中二五○○億美元為台灣的半導體和科技企業的直接投資，用於先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新。另外一半則為信用保證，由台灣政府提供融資擔保，協助中心企業及相關供應鏈，投資進入美國市場。美國同時透過半導體二三二條款制定優惠機制，使台企在美建廠期與完工後均可免稅進口一定倍數的半導體產品。

然而過去台積電已在美投資了一六五○億興建晶圓廠，日前又表示要加碼另建新廠，這是否包括在台灣所承諾的二五○○億直接投資內，不得而知。

但根據美國商務部長盧特尼克的談話，五千億美元「是頭期款，是用來把半導體帶回美國」。也就是美國要的不只是台積電幾座晶圓廠，而是要將整個半導體生態系統及供應鍵移轉至美國，以降低半導體產能集中於台灣的風險，並重建美國的科技自主能力。但對台灣而言，當高階製程、關鍵產能與上下游同步外移，台灣產業將面臨空洞化，等於將幾十年來的基業拱手讓人。

影響更鉅的是人才流失。隨著高科技產業的移轉，許多工程師及技術人員也會隨之遷移到美國，大部份人就會在那落地生根。這些家庭有絕大可能不會再回到台灣。

我們辛辛苦苦所培育出的高階人才轉為美國所用，繼產業外移造成「產業真空」之後，人才流失又造成「人才真空」，那麼台灣還會剩下什麼？

財務方面的隱憂也不容小覷，政府提供二五○○億美元的信用擔保，這是每年中央政府總預算加上特別預算的二點五倍。現在美國雖然股市很熱絡，但全國經濟仍不太理想。企業在美的經營成本本來就比台灣高數倍，如又遇到經濟反轉，營運受挫而無法還錢，承擔風險的將會是台灣金融體系與全體納稅人。

另外從去年十一月白宮所發表的「國家安全戰略報告」以及今年一月底戰爭部所發布的「國防戰略報告」來看，川普政府的邏輯及政策非常清楚。除讓半導體生產及供應鍵回歸美國，同時也要求盟邦及夥伴分擔責任，強化自己的國防。

就像谷立言所說，「自由不是免費的」。然而做了投資、買了武器，除大部份軍火尚未交貨，也未得到美國保護台灣的承諾。反而從另一角度看，當台灣的「產能」與「人才」被移走，經濟實力衰退，我們在國際科技體系中的「不可替代性」也會下降，當「矽盾」不再厚實，最終反而會危及我們的國家安全。

因此雖然百分之十五的關稅看似優厚，但政府切勿沾沾自喜。該思考的是台灣是在與美國平等地共構產業未來，還是單方面成為美國重建科技版圖的工具？台美間的協議是如政府所言的雙贏布局，還是成為被美國掏空的手段？

川普以「美國優先」為經貿政策，已經造成許多原先的盟友及一些中小型國家開始推動貿易多元化、減少對美國市場與供應鏈的依賴。這是否可給台灣提供新思路，在深化台美合作之餘，守住核心製程，保留關鍵研發，並同步開拓其他的國際布局，讓台灣能在全球科技競爭中，繼續保有自身價值與產業主導權，不因短期利益而喪失長期戰略空間。