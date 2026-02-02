讀家觀點／末日鐘倒數 AI風險走向臨界點

「末日鐘」被撥到距離午夜只剩八十五秒，這不是對核彈按鈕的即時警告，也不是某場戰爭即將爆發的預告，而是一個更難以直觀理解、卻同樣令人不安的訊號。原子科學家公報，將人工智慧正式列為推動末日鐘前移的核心風險之一，意味著人類接近自我毀滅的臨界點，第一次不是因為「敵人太強」，而是因為「自己創造的系統跑得太快」。

ＡＩ的危險性並不在於它是否會突然「失控覺醒」，而在於已悄悄嵌入決策核心，卻缺乏相對應的治理能力。從軍事應用、自主武器、情報分析，到金融市場、輿論推薦、醫療判斷、行政審查，ＡＩ正被大量授權「代替人類作選擇」。問題在於，這些選擇往往不是單一結果的對錯，而是涉及價值取捨、風險分配、責任歸屬。一旦決策權交由「模型」執行，責任卻無人承擔，風險便不再只是科技問題，而是監管的制度真空。

原子科學家之所以對ＡＩ感到憂慮，正是因為它打破了過去風險可控的基本前提。核武雖然毀滅性極高，但數量有限、使用門檻明確，且有相對成熟的國際規範與溝通機制；ＡＩ則恰恰相反，它高度去中心化、低成本擴散、演算法黑箱化，且發展速度遠快於法律與倫理共識的形成。當ＡＩ用於戰場決策、假訊息生成、深偽技術與自動化攻防時，衝突不需要宣戰也不需命令，只要系統在錯誤的情境下作出「看似合理」的判斷，就可能引發不可逆的後果。

這也是為什麼末日鐘這次的前移，帶著一種不同於以往的焦慮感。它不再指向某個外在威脅，而是提醒人類「我們正在用效率取代理性、用速度壓縮思考空間」。當企業用ＡＩ來搶市占、政府用ＡＩ來省成本、軍方用ＡＩ來縮短反應時間，誰願意成為「主動踩煞車」的人？風險於是被鄉愿地往後推，將直到系統性失誤發生的那一天，人類才會發現已無介入點。

對台灣而言，ＡＩ風險並非遙遠的學術議題。台灣社會高度數位化、又位處地緣政治敏感區，同時承受「技術依賴」與「安全壓力」；若在公共治理、國安、能源調度、醫療與金融系統中，大量導入ＡＩ卻缺乏明確的監督架構，一旦系統遭到操縱、誤判或濫用，衝擊與風險雖不一定以爆炸形式出現，卻足以錯誤累積、責任模糊、信任流失的方式慢慢擴散。

末日鐘指向ＡＩ，真正要問的不是「ＡＩ會不會毀滅世界」，而是「人類是否仍掌握停下來修正的能力」。對政策制定者來說，這意味著不能只談ＡＩ的產業競爭力，而必須同步建立清楚的治理紅線。對企業而言，不能只追求效率與利潤，而忽略由模型作決策的外部成本；對社會而言則必須重新思考，在什麼情況下願意把判斷權交給機器。

八十五秒不只是倒數計時，更重要的是提醒；當技術走得愈快，人類責任必須走得更前面。末日鐘衡量的不是科技本身，而是人類是否願意為自己的創造物負責。（作者為科技集團法務人員）