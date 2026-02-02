打通核電路徑 迎算力爆發時代

輝達執行長黃仁勳再度來台，一下飛機就說，ＡＩ的應用需求大增，對能源供應是很大的挑戰；全世界包括台灣，能源都是重大課題。他還說，因為人類正進入一場全新的工業革命，這將在全球各地發生，若希望在這場新工業革命中成長，都必須具備充分的能源。

這不是黃仁勳第一次呼籲台灣要有充沛的能源，才能發展ＡＩ建設；他曾建議台灣，要開創更多、更多元的能源，也認為台灣要發展核能發電。

電力足量供應是備受關切的議題，政府在電力供需的估算過於樂觀保守，所以計算只是一個參考。最重要是有沒有為未來做準備？很多外商來台建傳統雲端資料中心，因為台灣水電的便宜；未來夜間電力不足，算力中心的儲能系統未完備；區域性的跳電層出不窮，南電北送系統未健全。這些都存在變數。

美國為ＡＩ發展，由政府領頭，民間主建，要在二○三○年前建十座加大型核電廠，之後還有很多的中型、小型核電廠，總電力是現在的四倍。美國西屋公司要投資八百億美元建核電；很多大企業、科技公司也參與建核電廠。

中國發電量已突破十兆度，且前瞻部署基礎設施，大規模建太陽能、風能、核能多元供電，電網系統完整，滿足不斷膨脹的ＡＩ胃口。而美國電廠公私營倂有，三千多家電力公司，系統老舊，多年沒有更新，效能不足，整合困難。美國的問題是，ＡＩ中心蓋好，要排隊五年才有電，而中國大陸是直接把算力中心蓋在電廠旁邊，供電無虞。川普對美中發電現況，有強烈警覺。

賴政府要打破不合時宜的非核家園意識形態，打通核電路徑，迎接ＡＩ時代。不只重啟、興建核電，也同意民間蓋核電廠，大家一起為ＡＩ發展努力。

有電力才有ＡＩ算力，有算力才會有國力。（作者為退休公務員）