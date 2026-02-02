快訊

黃仁勳的話 台灣能源政策警訊

聯合報／ 李玉璇 新北市

輝達執行長黃仁勳日前抵台，直言ＡＩ應用正快速擴張，而能源供應將成為各國能否持續成長的關鍵。這番話，對正全力發展ＡＩ與半導體產業的台灣而言，並非單純的產業提醒，而是一項直指能源政策核心的警訊。ＡＩ時代的競爭，已不再只是晶片效能的競逐，而是算力能否長期而穩定。

ＡＩ資料中心全年無休運轉，用電量動輒相當於數萬甚至十多萬戶家庭的全年用電，對電力品質的要求更高於過往任何產業。換言之，ＡＩ時代重要的不只是「會不會缺電」，更是「能不能穩定供電」。在ＡＩ與高科技產業急速擴張的背景下，問題逐漸浮現。

首先，天然氣發電比重持續上升，二○二四年占比達總發電量四成，雖具調度彈性卻高度仰賴進口。台灣天然氣儲備天數有限（約十一至十四日），在地緣政治風險升高的印太局勢中，能源安全承受巨大壓力，若再疊加ＡＩ用電需求，風險只會更加集中。

其次，再生能源雖然是長期方向，但間歇性、與電網整合的限制，短期內難以單獨支撐ＡＩ所需的穩定基載電力。經濟部長龔明鑫亦坦言，二○二六年「再生能源占比二成」目標極具挑戰性；發電結構不穩定，卻要求產業「放心加碼投資ＡＩ」，實在矛盾。

更關鍵的是，台灣在核能議題上的政策討論，長期陷於「要或不要」的政治對立，卻未能回到「是否需要穩定的基載電力及如何安全使用」的務實層次。政府提出核能須符合「核能安全、核廢處置、社會共識」三原則，並非沒有道理，但在ＡＩ時代若僅止於原則宣示，卻缺乏核電復出的具體評估與時程規畫，其實是刻意迴避可用的能源選項。

許多積極發展ＡＩ的國家，正重新檢視核能的角色，甚至評估小型模組化核反應爐等新技術，台灣若在核能議題上原地踏步，卻同時高喊發展ＡＩ等高科技產業，政策勢必失去電力後盾。

ＡＩ起飛時代，能源政策不只是環保或意識形態的選擇，而是攸關國家競爭力的基礎工程。台灣是否願意正視核能、基載電力及電網韌性的現實問題，將決定我們能否撐起ＡＩ帶來的下一波成長。問題已攤在眼前，時間也不再充裕。（作者為退休公務員）

