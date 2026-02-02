AI打造AI 智慧進化災難？

美國華府智庫「安全與新興技術中心」（ＣＳＥＴ）日前發布《當ＡＩ建造ＡＩ：ＡＩ研發自動化工作坊之發現》報告指出，領先的人工智慧公司已開始讓ＡＩ參與自身研究與開發流程；每一代模型不再只是產品，而是用來打造下一代更強ＡＩ的工具。報告彙整去年七月各智庫ＡＩ專家（CSET、RAND、DRAPA、Redwood Research、Microsoft、AI Futures Project）閉門研討會的討論，試圖釐清一個關鍵問題：ＡＩ研發自動化究竟只是效率提升，還是可能帶來能力突變，甚至超出人類理解與控制臨界點？對此，專家間分歧極大，但共識是這條路已經開啟，且回頭的成本只會愈來愈高。

ＣＳＥＴ的這份報告點出三個不容忽視的現實：第一，高度自動化的ＡＩ研發，可能成為重大「戰略意外」來源。一旦研發速度出現非線性躍升，人類未必能即時理解新系統的能力與風險。第二，這並非假設情境，ＡＩ公司早已在內部使用ＡＩ加速模型設計、訓練與評估，而且模型愈強，使用愈頻繁，往往在對外發布前，就已深度參與下一代研發。第三，專家對未來走向仍無共識，有人認為瓶頸終將浮現；有人則警告「智慧爆炸」雖機率不明，一旦發生將難以事前驗證或事後補救。

其實「用ＡＩ打造更強ＡＩ」並非新想像，早在一九六五年時，統計學家歐文．約翰．古德就提出「智慧爆炸」概念，認為一旦出現能在智力活動超越人類的「超級智慧機器」，尤其具有設計更強機器的能力，就會引發連鎖性的自我強化與進化，導致技術快速超越人類掌控，進而開啟科技「奇異點」時代。ＣＳＥＴ報告提醒我們，「ＡＩ研發」涵蓋資料、演算法、訓練流程、硬體設計乃至工具鏈；而「自動化」並不意味人類瞬間消失，而是人與ＡＩ高度交織的工作流程逐步改變權重。正因為如此，風險並非來自某一刻失控，而是來自長期、漸進，卻難以回溯的依賴。

因此我們必須深思的是，科技風險並不只存在於實驗室，而在我們的日常生活之中。教宗良十四世日前在「世界社會傳播日」文告中警告，若未能妥善引導人工智慧，將侵蝕人的尊嚴、判斷力與責任感；當演算法優先放大即時情緒，進而模糊真實與虛擬界線，社會極化與認知操控便成為結構性問題。若再加上ＡＩ研發高度集中於少數企業，甚至延伸至強權國家之間的軍事競逐，將攸關生死的決策交由ＡＩ處理，其後果不僅是技術風險，更衝擊人類文明。

台灣問題不在是否參與ＡＩ浪潮，而是我們對ＡＩ是否已具備理解、治理與教育的能力。當「ＡＩ開始打造ＡＩ」，我們更需要確保人仍是「方向的設定者」，而非讓ＡＩ推著前行的被動者與旁觀者。從ＣＳＥＴ的分析到教宗的警示，都指向同一件事：ＡＩ不會自己成為災難，災難源於人類對其失控的想像與放任的現實。我們仍有選擇的餘地，問題是我們準備好了嗎？（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）