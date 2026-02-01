矽盛世秩序 台應保持彈性

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」於華府落幕，會後公布的合作成果涵蓋人工智慧供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機與高科技人才培育，並同步簽署「矽盛世宣言」。表面是場深化經貿合作的雙邊對話。實質上更像是台灣被納入以半導體與高階算力為核心的全球制度安排。

這套安排並非傳統自由貿易協議，而是一種結合補貼、出口管制、投資審查、技術標準與供應鏈重組的「經濟安全秩序」。

在此架構下，矽不再只是商品，而是國力與安全的基礎。哪些國家能參與先進科技體系的核心運作，哪些只能被定位為備援或受管制節點，愈來愈由政治與安全邏輯決定，而非市場效率。

美國推動矽盛世宣言，背後有其戰略動因。首先，美中科技競爭已進入結構性對抗階段，ＡＩ成為軍事、產業與國家治理的關鍵技術，美國選擇主動建構安全框架，而非寄望市場自然調整。其次，美國並不具備完整半導體供應鏈，從設備、材料到製造高度仰賴跨國分工，因此試圖透過制度重新配置風險。第三，ＡＩ競賽的時間壓力前所未見，誰能率先完成制度、算力與產業應用的閉環，誰就能取得長期結構優勢。

在此背景下，各國態度出現分化。日本、荷蘭、南韓選擇以角色受限換取留在先進科技內圈；中國則拒絕並加速推進自主可控體系。印度、越南、巴西等國仍在觀望，試圖保留戰略彈性。英、法、德則表達「不反對Pax Silica，但拒絕科技版的Pax Americana」，立場明顯保留。

台灣所處位置比多數國家更為關鍵，也更為脆弱。作為全球半導體先進製程與先進封裝的重要節點，台灣在矽盛世秩序中的功能短期內仍具高度不可替代性。參與體系，確實可換取市場穩定、合作可預期與一定程度的地緣政治緩衝，降低被排除或制裁的風險。

但這樣的參與同時伴隨結構性成本。首先是角色過早定型的風險，一旦被鎖定為「高階製造中心」，長期價值將更多反映在產能與良率，而非決策權與規則制定能力。其次是政策自主空間的壓縮，出口管制、投資方向與技術合作，將愈來愈受整體安全邏輯牽制。最後，是戰略價值的邊際遞減；當備援產線與替代方案成熟，台灣的重要性將逐步被制度化、平常化。

更不容忽視的是，川普政府主導的國際秩序並非穩定不變。加拿大已清楚體會，即便身為美國鄰國盟友，仍可能被迫單獨承擔風險；包括德國在內的北約國家，也因美國對北約承諾的不確定，被迫重新強化自身軍事與產業能力。對台灣而言，若將國家安全與產業未來完全單邊綁定，等同主動交出自行調整的戰略空間。

因此，關鍵不在於是否參與矽盛世秩序，而在於參與後，台灣是否仍保有談判、修正與升級的能力。對照新加坡低調嵌入體系，在技術與供應鏈層面實質配合，卻刻意避免成為政治標誌，台灣更需警惕被過早鎖定為單一製造角色的制度陷阱。若將國家安全與產業未來過度綁定於單一制度想像，等同同步承擔他國政策轉向的風險。當矽成為秩序，選邊不等於安全，能否保留調整空間、避免被制度化為可替代的產線節點，才是台灣真正的戰略底線。