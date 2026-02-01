5000億對美投資 不見政府對策

台美關稅談判，對美投資二千五百億美元（下均為美元），另政府提供信保二千五百億。賴總統強調，外界把這兩個數字相加是錯的；投資美國二千五百億是投資，信保二千五百億是支出承諾。輿論的看法不同，廠商向銀行借錢要有自籌款，貸款是專案打折，所以信保二千五百億加上自籌款，投資會超過二千五百億。

美國商務部官網以及專長財務操作的部長盧特尼克說，五千億是頭期款。以川普政府風格；到時再看台積電的先進製程在美產能未達到全球百分之四十，美國會百般施壓要台灣增加投資，這是二期款。

台灣對美投資是五千億起跳，賴政府不願意讓民眾戳破五千億的迷思，怕引發大反彈。

這兩種二千五百億，無論政府、民間都要購買央行外匯到美投資；政府說這是兩回事，不能混為一談。就像戰國時代公孫龍的白馬非馬論，有識之士告訴公孫龍，白馬是馬的一種顏色，所以白馬就是馬，不要詭辯。

台日韓歐盟在去年和今年初和美達成貿易協議，稅率都是百分之十五。這四個經濟體對美都有巨額出超、高的外匯存底；所以美國要求台日韓歐，對美的投資是五千億、五千五百億、三千五百億、六千億。以各國對美投資和ＧＤＰ做比較，台日韓歐分別為八千億（百分之六十二點五）、四兆二百六十億（百分之十三點七）、一兆七千八百五十億（百分之十九點六）、十九兆四千二百億（百分之三點一），台灣占比是日韓的三到五倍，更是歐盟的廿倍以上；以各國對美投資和外匯存底做比較，台日韓歐分別為六千億（百分之八十三點三）、一兆二千三百八十億（百分之四十四點四）、四千○四十六億（百分之八十六點五）、一兆五千○六十億（百分之四十）。

這四個經濟體，韓占比稍高於日，所以李在明說，他很擔心被彈劾罷免；日歐的占比都只有台灣的一半，台灣遭受不平等協議中最不公平待遇。台日韓歐，在國安、貿易倚美甚深，美國需索也多，台灣積累七十多年的外匯存底，在談判中喪失百分之八十三。

五千億對美投資分攤到二千三百萬人，平均每人分擔六十八點二萬台幣，是二○二四年台灣上班族平均年薪六十九點四萬的百分之九十八點三。清朝國恥的庚子賠款四點五億兩白銀，每人賠一兩，那時的一兩約是工薪族年收入百分之八。兩相對比，貿易談判所支付的外匯，薪資占比超過庚子賠款甚多。

台灣比日韓歐更不利的是，台積電要在美國增建五座先進製程工廠，護國神山拱手讓給美國，卅多年來苦心孤詣研發的先進製程讓美國霸走；更可怕的是，數以萬計的高技術、高所得家庭全移往美國，這對台灣產業的空洞以及社會結構的虛空，影響深遠，卻沒聽到政府的對策。

川普真是吃人夠夠。台灣對美投資金額，無論與ＧＤＰ的占比、與外匯存底的占比，都居高位；況且二三二條款還有一半未定。這樣的情況，賴總統說台美貿易談判全壘打，不知根據什麼？

五千億投資美國，是台灣金融史上巨大變動，外匯存底掉到一千億 ，台灣金融穩定度消失，外資不會進來；主權信用評等下降；台幣劇烈貶值，本外資大逃亡；台幣重貶形成輸入型通膨。這些也沒看到賴清德提出對策，這些事，江山留給後人愁？

台美貿易談判，賴政府極端舔美，川普可能開心，但台灣民眾，開心不起來。