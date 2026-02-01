石崇良失言 執政黨裝瞎

衛福部長石崇良以「人都會犯錯，不該錯一次就廢照」來護航性侵病人的狼醫，極度冷血且不食人間煙火，更是對自詡「性平進步價值」的執政黨一記耳光。

其實，醫學系學生在系上授袍典禮前常念的「醫師誓詞」（俗稱希波克拉底誓詞），核心精神即強調善待病患與謹守醫德。結果當醫師違反醫學倫理而重傷醫療安全時，石部長竟然把如此嚴重侵害身體自主權與醫病互信的違法行為，用簡單一句「犯錯可教化」就想輕輕帶過，處處替加害者找台階，形同給被害人更加痛苦的二次傷害。

就在衛福部長針對性平議題的嚴重失言之際，平時高喊性別議題口號的民進黨性平部、及部分平時號稱女權的國會立委們，面對自家高官第一時間竟然默不作聲、視而不見，如此雙標的執政黨，恐怕比部長的失言更令人搖頭。