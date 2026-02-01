侵犯行政權？ 賴總統本末倒置反客為主

賴清德總統卅日晚間在臉書發文表示，立法院付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權。在民主體制下，經由合法選民選出的總統，竟然發出如此缺乏民主精神、毫無民主素養之言，令人不寒而慄。

什麼叫做侵犯行政權？民主政治的精髓是以民意為依歸。政府機關行使的公權力，來自人民的授權。總統經由民選產生，享有人民授予的權力，但是不能為所欲為。因為最終的權力仍然在人民手中。立法院是我國最高民意機關，接受人民直接的委託，制定國家法律，督促行政機關依法施政。這是法治國家運作的鐵律。因此所謂的行政權，只是負責執行由立法院審定法案的權力。立法院審定法案，行政院執行法案，兩者的主從關係極為清晰。賴總統說立法院侵犯行政權，是本末倒置，反客為主。

韓國前總統尹錫悅於二○二二年就任時，即面臨在野黨國會議員多於執政黨「朝小野大」的局面。尹錫悅當時表示，這在民主國家是非常自然的事情，將會透過與在野黨的合作解決政局。但是卻在二○二四年十二月三日發表全國緊急戒嚴令。韓國國會隨後通過具有拘束力的決議要求解除戒嚴，促使尹錫悅政府於四日清晨宣布解除戒嚴。戒嚴事件落幕後，韓國國會於十四日通過對尹錫悅的彈劾案使其即時停職。結果尹錫悅遭到逮捕。此一事件充分說明民主國家立法權與行政權的分際與權責。

賴清德就任總統後，同樣面臨立法院「朝小野大」的局面。民進黨不設法與在野黨溝通合作，卻在去年發動大罷免，已踐踏了民主精神。所幸在理性選民制止下，沒有出現舉世罕見的鬧劇。誠盼賴總統與民進黨記取教訓，回歸民主正軌，千萬不可步尹錫悅的後塵。