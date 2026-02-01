陳菊請辭案 曝憲政侵蝕

觀察近期的台灣憲政發展，應該在曲折中鼓勵從善如流的憲政操作，避免隱蔽陷阱的憲政逆向，以正向、積極和樂觀的態度探索憲政提升之道。從二○二四年末監察院長陳菊長期請假並表達辭職意願，惟其辭職長期未獲總統同意，期間僅由副院長代理院長職務，直至逾一年後始獲准請辭的制度省思。此一事件在形式上未構成明顯違憲，然其權力配置與制度運作方式，已呈現出具方向性的憲政主義侵蝕。

首先，就制度設計而言，監察院院長不僅是行政首長，更是監察權政治方向與行使強度的重要節點。院長的缺位若僅以「代理」方式因應，而未進行正式任命，將使監察權長期處於過渡與不確定狀態。本案中，副院長雖依法代理院長職務，卻未獲正式任命，致使監察院在權力結構上停留於「臨時性治理」的狀態。以憲政社會學檢視，代理制度若被短期使用，屬於功能補救；然若被長期化，則可能成為權力被刻意凍結的工具。而面對立法院連番質詢與輿論壓力，在今年一月廿八日總統府經由從善如流的總統令，賴總統當晚表示勉予同意。

其次，這准辭本是回歸憲政主義的機緣，卻是為德不卒？進一步觀察政治脈絡可見，拒絕真除院長、僅維持代理狀態，實際保留高層對監察院政治走向的控制空間。由於正式任命新院長，可能改變監察權的行使風格與政治結盟結構，此一「不任命」的選擇，客觀上避免了監察院權力取向發生實質轉換。換言之，監察院雖在形式上持續存在，卻在制度上被限制於低風險、低能動性的運作模式。簡單而言，監察院的首長仍然未脫離長期代理狀態，且更加延長。

再者，既然積壓請假可以解開，憲法設計的監察權建制本可恢復，卻未被圓滿。在責任政治層次，此一安排造成責任的非對稱配置。代理院長因缺乏正式任命的政治正當性，其監察行動自然趨於保守；而掌握任免權的元首，則透過延宕任命，持續影響監察院的實質功能，卻不需承擔重新配置監察權的政治成本。此種安排使監察權既未真正行使，也未被明確削除，形成一種制度性懸置狀態。直言之，陳菊個人揮別請假逾年的困境，監察院卻從「代理」轉到「制度性懸置治理」的困局。

綜觀過程，本案並非單純的制度失靈，而是透過拒辭、拒真除與代理長期化所構成的策略性憲政侵蝕。監察院在此過程中被保留為形式上的憲政機關，卻在實質上被去政治化與去制衡化。此一案例顯示，憲政侵蝕不必然伴隨法律破壞，而可能以建制保留與權力延宕的方式，悄然改變制衡機關在權力結構中的實際位置。其實，回歸憲政主義，我們更期待高層的從善如流可以更大方。