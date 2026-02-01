星期透視／觀光「慘」業能救台灣？

幾天前交通部觀光署公布最新統計，去年來台外國觀光客人數約八百五十萬人，國人出國旅遊的人數則為一千八百九十四萬人，人數逆差超過一千萬人次。若換算成金額，僅在觀光項目上，台灣每年逆差便高達七千多億元新台幣，多達政府總預算的三分之一。然而，該新聞並未受到應有的關注，政府提振觀光未能達標，政界似乎並予太多苛責與探討。

當川普關稅、國際風雲、與朝野對撞占據了大半媒體版面，觀光逆差淪為一日話題並不讓人意外。但根據統計，觀光業的影響人數若包括周邊產業，可能多達二百卅萬，約占台灣勞動力的兩成，對民生影響不容小覷。相對的，高科技與資通產業雖為台灣的驕傲，卻只養活了八十五萬人，僅占全體勞動力的百分之七。但後者在過去幾年，幾乎成了台灣經貿政策的主軸，甚至讓人擔心，如此過度重視單一產業，是否可能「荷蘭病」上身。

高科技與資通產業的產值占台灣ＧＤＰ的三成左右，觀光旅遊業則僅約百分之三點八，社會將較多的關注放在前者並不為怪。但該產業的一枝獨秀，也使得台灣的所得分配愈來愈不平均。資料顯示，若將家庭財富分為五等份，台灣前百分之廿所擁有的資產，竟是後百分之廿的六十七倍；兩者的可支配收入，差距也高達六點一五倍。若依基尼係數，台灣為卅四，遠超過經濟學家認定的社會穩定數值。

所得分配的不均，讓我們有理由相信，造成觀光逆差的一千萬人次中，有相當比例來自高科技業。他們創造了三成的ＧＤＰ，卻將相當比例的所得用在國外旅遊，對本土經濟與就業貢獻度打了不少折扣。

廣義的觀光從業人員除了旅宿業者、遊覽車業、航空業者、旅行社人員、禮品店職工外，還包括餐飲業者、夜市攤販、計程車司機等，可以說遍布社會各角落。故提振觀光旅遊，被認為可以直接幫助底層民眾改善生活促進財富分配平均，這也是為何富如日本對大陸緊縮旅遊也不能無感。越南在努力擴大製造業同時，吸引外國觀光客的成就，更足以讓台灣汗顏，該類別產值已達越南ＧＤＰ的百分之八，為台灣的兩倍餘。這些成效讓某些國際組織評估，越南政府雖專權，但卻享有不低的支持度。

若說台灣政府沒有努力推展觀光，似乎也未盡公允。為了鼓勵外國觀光客，政府從三年前開始便提供各種現金獎勵給外國旅客，但效果似乎有限，每年增加的旅客數僅在百萬左右。尤其，來台觀光客的重遊率，若與日、韓相較更是瞠乎其後。如日本有百分之六十八旅客重遊，韓國也有百分之五十五，但台灣則不到百分之卅，顯示軟硬體設施讓許多旅客不覺得有再次到訪的必要。

美國正不斷施壓台灣，意圖迫使台灣將四成高科技產能搬遷到美國；未來幾年，預計也會有近兩萬名工程師移居美國。這些產業與高消費族群的離開，將使台灣出現經濟空洞化。

若要彌補經濟變局所造成的消費緊縮，振興觀光旅遊無疑是最佳的選擇。但根據過去十年的努力經驗，現實明擺眼前，沒有大陸觀光客，台灣觀光產業前景堪虞，未來如何取捨？就看決策者的智慧。

（作者為文化大學政治系特聘講座教授）