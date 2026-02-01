名家縱論／多一點憲政工程的視角

從平面憲法文字凝視後面的立體憲政結構，很多問題和解決問題的優先次序可以看得更清楚。台灣引以為傲的民主會掉到希臘神話中反覆推石上山的薛西弗斯困境，就因為被賦予抗多數能力的司法機關，竟無視這些爭議其實正源於選後行政部門的組成，自始即違逆必須對人民多數決直接撐起的立法機關「負得起責任」的基本要求，反而過度積極的往壓抑主結構、以護持無法正常運作的對應結構方向，做出連串錯誤判斷。

不妨看看最先感受抗多數決困境的美國最高法院怎麼處理分權爭議。當下最關鍵、影響全世界的憲政議題，無疑是川普總統以關稅為武器大打貿易戰，是否違反憲法把關稅課與權明文劃歸國會的規定。媒體預料最高法院保守派將碾壓自由派，川皇應可輕騎過關。但美歐違憲審查制度的根本差異，本來就在多元和一元民主的結構，徹底分權的美國憲法，既為司法介入審查提供了天然沃土，又使其司法總給政治保留最大空間，不到無法妥協絕不輕入。此所以學界多數的看法，雖認為此一可轉授的決定權仍有界線，長期、全面且以經濟施壓為目的的關稅措施應已逾越「執行既有法律」的界線；但即使偏向保守的最高法院也不急著指點江山，如果上訴法院間未見明確分歧，或總統的關稅戰沒有爆出更離譜的作法，預料他們不會輕易受案，更不會動起為總統一路開綠燈的念頭。

相對的，歐陸國家不是採國會中心的內閣制就是採國會優位，至少仍使與總統分享行政權的政府要對國會負責的半總統制，這就讓司法作法律違憲審查，比起多元民主的美國在結構上更加受限。但到了廿世紀因國會嚴重失能，還是先後在奧地利和德國發展出憲法法院的新模式，通過特設法院集中審理，配以職權與程序的嚴格法律保留乃至憲法保留以杜逾越，更重要的結構管控則是藉法官組成的高度多元降低「抗多數困難」。不論分散提名權或以高門檻強制政黨間協商，效果都比美國僅消極依賴法官終身職保障的不確定性更為嚴格。

從憲政工程視角來看我們參採的憲法法院模式，能否成功的關鍵，就在對一元民主結構加大的抗多數決困難，和其關鍵配套掌握的程度。比如雖然從奧地利憲法法院開始，就有某種由機關發動的所謂抽象規範審查程序，我們也自始就有這樣的設計，但在選案的判斷上，只要多讀一些過去大法官的先例，比如排除受理國會在實體或程序上本身已可處理的憲法爭議，或除非直接涉及非常原則性的分權爭議，也會謹慎避開受理才結束政治辯論的全新法律，有如自甘入甕，這已屬基本的司法智慧而無關模式選擇了。

真正攸關憲法法院模式的必要制度配套，也就是法定程序的嚴守和法官組成的高度獨立與多元性，更是為了建立抗多數決定的正當性，一點折扣都不能打。此所以五位大法官公然反其道而行，在同質性過高的結構下竟敢顛覆明確的程序限制強做判決，會如此驚世駭俗，給人身處憲法聖殿、真以為自己就是聖人的感嘆。

最後我還是要重複月前在「名家縱論」的看法，立法院的在野多數始終是唯一可期待的改革者，現在修法的重點應放在把同意門檻提高到三分之二，以確保其組成的多元性，且明定在改革完成前凍結機關聲請的程序，以免同質性太高的憲法法庭繼續給少數政府開綠燈。但為使因尊重正當程序而迴避評議的三位大法官重新加入辦案，應把評議法定名額修回原來的總額三分之二。民主憲政的結構已開始瓦解，彈劾之類的政治作為點到就可以了。（作者為政大講座教授）