美又施壓韓 我應更警惕

赴美關稅談判的台灣代表團回國號稱圓滿達成任務，在國內引發不少爭議。由於這是一件需要較長時間才能看到結果的談判，究竟成功或失敗，以及所謂的投資案究竟會造成哪些影響，現在只能先從川普的得意笑容推測，「對台灣應該不是那麼有利」。台灣還應該借鏡同在亞洲且屬競爭性國家的南韓與美國的互動，提高警覺，謹慎保護自己。

川普總統的想法和行事作風是近年來極少見的美國總統，尤其出兵逮捕委內瑞拉總統的激烈手段，揚言合併加拿大，併吞巴拿馬運河及格陵蘭等，其言行在民主國家的政治領袖中少見。因而藉此機會分析其與南韓的爭執。

廿一世紀已經過了四分之一，國際局勢動盪不安，尤其朝鮮半島的南、北韓與美國之間，互不順眼的情形愈來愈嚴重。北韓為此加緊發展核武並屢屢試射飛彈表態，美國則是研發了薩德高空防禦系統作為防禦北韓的利器，引起北韓乃至與中、俄之間的緊張和不滿，並向南韓施壓。二○一六年開始美國與南韓協商，南韓同意在慶尚北道星州郡設置薩德，當時雙方同意由南韓免費提供土地，美國免費提供武器設備。

但數年後，美國竟一口氣要求進十套薩德，並開出十億美元的設備費請求書，南韓當然無法接受，只好公開雙方的合作協議書，因而引發美方強烈不滿；再經不斷協商，只好先於駐韓美軍營中布防，有四套暫置中部地方，其餘則未說明。至於費用問題是否付款若干，亦未作說明。這是韓美之間最大、最嚴重的衝突事件，朴槿惠總統實因此事而失去美國的支持與諒解、也失去中國與俄國的理解和合作，各種因素相加，終致遭到國會彈劾，黯然下台。

這一次韓美之間的緊張，川普似是隨機發作，催促南韓國會盡速通過法案，與當年「殺雞儆猴」的理由雖然不同，但同樣是施壓的手段。台灣應以此為鑑。