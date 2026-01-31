施凱爾訪陸 我應認清時勢

英國首相施凱爾訪問大陸，與中共國家主席習近平相見歡，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係、恢復舉行「中英高級別安全對話」，兩國並簽署十項協議；英國知名藥企ＡＺ（阿斯特捷利康）同時宣布二○三○年將前往大陸，投資一百五十億美元以擴大藥品生產與研發規模。另一廂，川普總統則出言警告施凱爾，表示英國這樣做非常危險，多少也顯示出英美難以同心。

此行施凱爾率領五十餘家英國大企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域。抵達大陸後的第一餐，施凱爾與隨行人員到北京三里屯的一家雲南菜餐館就餐，用餐全程使用筷子而不用刀叉，餐後不僅與店員合影留念，還用中文說「謝謝」。可見，施凱爾這次大陸行是有備而來。

施凱爾是本月第四位訪問大陸的美國盟友領袖，之前已有南韓、加拿大與芬蘭領導人訪陸。二月，德國總理梅爾茨也將前往北京。上個月初，法國總統馬克宏亦率領超過四十位法國商界領袖訪華，這是其任內的第四次國事訪問中國。

當世界各國領袖，爭相訪問中國大陸，並與陸方簽署各項合作協議，兩岸是要繼續對立？抑或捐棄成見、友好互動？

就如施凱爾之所言：「大陸是世界舞台上的關鍵角色，希望與北京建立更成熟的關係、與中國接觸符合我們的利益。」在地緣政治與川普高關稅帶來的世界經濟劇變下，台灣如果仍舊要與大陸為敵，那是愚不可及，因為凡有一丁點見識者皆知，台灣與大陸對立，非但得不到任何經濟利益，反而可能危害台海安全及二千三百萬台灣人民的福祉。

過去在馬英九執政時期，兩岸的友善互動達於高峰，不但雙方簽署了兩岸經濟合作架構協議，大批陸客來台觀光也帶來龐大商機，連日月潭賣茶葉蛋的鄒金盆阿婆都大發利市，馬英九與習近平於二○一五年十一月七日在新加坡舉行的「馬習會」，更寫下兩岸交流的歷史紀錄。

然而，在二○一六年五月蔡總統上台後，因為民進黨政府否定「九二共識」，兩岸互動頓時進入冰凍期；而自詡是「務實的台獨工作者」的賴清德總統，將對岸定位為「境外敵對勢力」，使兩岸情勢更加嚴峻。尤其是內政部與陸委會等單位，近年來頻頻驅逐主張所謂武統言論的陸配、關閉社群平台小紅書、剝奪陸配參政權等，在在都被視為是向對岸挑釁的舉動，引來對岸多次圍台軍演，兩岸兵凶戰危，不只友善交流渺不可期，更可能點燃戰火。

日前，海基會新任董事長蘇嘉全上任，似乎透露主政者向對岸遞出橄欖枝的訊號；蘇嘉全在就任致詞時，全程以「中國大陸」稱呼對岸、取代極具針對性的「中國」，特別是他強調「我的致詞內容大概都是總統的指示」，令人看到了主政者有意向對岸示好的蛛絲馬跡。

如果執政當局認清時勢，放棄仇中反中心態，兩岸應可盡快恢復交流，台海和平自然亦有機會水到渠成，如此才是兩岸人民所盼。